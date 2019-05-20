Голова СБУ Грицак подав у відставку

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Голова Служби безпеки Василь Грицак подав на розгляд новообраному президенту України Володимиру Зеленському рапорт про відставку.

"Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному президенту України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ", - зазначив пан Грицак у своїй заяві, повідомляє прес-центр СБУ.

Разом з ним рапорти про звільнення подали усі заступники голови СБУ.

"У встановленому військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди, які пліч-о-пліч зі мною встали на захист України у найважчі дні російської збройної агресії", - заявив пан Грицак.

Він додав, що написав рапорт з "важким серцем", оскільки переживає за майбутнє СБУ і держави.

"До поки ж президент України і Верховна Рада України у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання, хто має очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави", - йдеться в заяві голови СБУ.

17 травня у відставку подав секретар РНБО Олександр Турчинов, але це рішення ще має схвалити президент.

Також заяву про звільнення написав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Василь Грицак був призначений головою СБУ в липні 2015 року. Голова Служби безпеки призначається Верховною Радою за поданням президента.

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