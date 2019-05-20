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Володимир Зеленський озвучив в парламенті інавгураційну промову, у якій заявив, що розпускає Верховну Раду.

"Я розпускаю Верховну Раду України", - сказав він. При цьому президент Зеленський не уточнив, на яких підставах.

Також він озвучив основні завдання на посаді: мир на Донбасі, повернення полонених і втрачених українських територій.

Вимоги до уряду та парламенту

Аналізуючи роботу Кабінету міністрів, він заявив: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою".

При цьому Володимир Зеленський уточнив, якщо уряд не може вирішити проблему, він має подати у відставку.

Також він закликав всіх державних службовців не вішати на стінах його портрети.

"Я дуже хочу, щоб у наших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент - це не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", - сказав він.

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Для депутатів у Володимира Зеленського були особливі новини. Спочатку він закликав парламент ухвалити закони про скасування депутатської недоторканості, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і виборчий кодекс.

Також він хоче звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора та міністра оборони.

"У вас на це буде два місяці. Непогані бали на дострокові вибори до Верховної Ради. Я розпускаю Верховну Раду України", - заявив він.

"Готовий на все"

Глава держави озвучив свої основні завдання на посаді. Першим з них він назвав припинення вогню на Донбасі, чим зірвав оплески у приміщенні парламенту.

При цьому він додав, що для цього "готовий на все", окрім втрати територій. "І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир", - сказав він.

Також він назвав серед основних завдань повернення полонених та втрачених територій. "І Крим. і Донбас - це українська земля", - сказав він.

"Ви повинні приїхати додому"

Володимир Зеленський закликав кожного українця докласти зусиль для розвитку сильної держави.

"Це не моя, це наша спільна перемога і це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність", - сказав він під час промови.

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Глава держави додав, що "Європейська країна починається з кожного". "Ми обрали шлях до Європи, але Європа - не десь там, Європа - вона ось тут, і це - наша спільна мрія".

Він також закликав українців бути єдиними, адже тільки тоді країна стане сильною.

"Я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати успішну країну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Я чекаю на вас", - звернувся він до українців, які перебувають за кордоном.

Всі деталі інавгурації та першого дня Володимира Зеленського на посаді президента читайте в нашій текстовій трансляції "Інавгурація Зеленського: як все відбувається" на головній сторінці сайту.

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