Зеленський розпустив Раду. Коли вибори і хто лідирує в рейтингах?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Під час інавгураційної промови у понеділок Зеленський заявив депутатам про рішення розпустити Раду

Володимир Зеленський виконав свою обіцянку, яку дав під час інавгурації, і підписав указ про розпуск Верховної Ради.

В тексті указу йдеться про те, що вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

"Постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання; призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року".

Чергові вибори Верховної Ради мали відбутись 27 жовтня 2019 року, проте Володимир Зеленський вирішив провести їх на три місяці раніше.

Суттєвою відмінністю між черговими та позачерговими виборами депутатів є те, що на дочасних виборах депутати не мають подавати декларацію про майно та доходи.

Закон про вибори народних депутатів каже, що позачергові вибори відбуваються "в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування указу президента України".

Раніше президент вже провів консультації з цього приводу з керівництвом парламенту та головами депутатських фракцій.

Однак експерти звертають увагу на сумнівну легітимність такого розпуску. Минулого тижня фракція "Народний фронт" вийшла з коаліції, а отже у депутатів є 30 днів на формування нової більшості.

В команді Зеленського на це відповіли лаконічно: "Буде некоректно говорити про вихід із коаліції, бо не можна вийти з того, що перестало існувати давно. За словами радника Зеленського Дмитра Разумкова, коаліції вже немає понад два роки.

Указ про розпуск Верховної Ради можна оскаржити тільки у Верховному суді України.

Як пояснюють експерти, Верховний суд має у такому разі звернутись до Конституційного суду, щоб встановити відповідність розпуску парламенту Конституції.

Проте зупинити вибори судовими оскарженнями практично неможливо. Адже ЦВК оголосить про початок виборчого процесу наступного дня після публікації указу про розпуск й до вирішення справи у суді голосування вже може завершитись.

Заява про розпуск

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Під час своєї інавгураційної промови 20 травня Володимир Зеленський озвучив депутатам новину: він вирішив розпустити парламент.

Спочатку він закликав парламент ухвалити закони про скасування депутатської недоторканості, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і виборчий кодекс.

Також він хоче звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора та міністра оборони.

"У вас на це буде два місяці. Непогані бали на дострокові вибори до Верховної Ради. Я розпускаю Верховну Раду України", - заявив він.

Хто лідирує в рейтингах

За останніми соцопитуваннями, партія "Слуга народу" отримає найбільше мандатів у парламенті.

Група "Рейтинг" опублікував дані дослідження, проведеного з 30 квітня по 10 травня. За їхніми результатами, "Слуга народу" набирає майже 40% голосів тих, хто визначився, "Опозиційна платформа - За життя" - 11%, "БПП" - 10,6%, "Батьківщина" - 9,1%.

На межі прохідного бар'єра, за даними соцопитування, партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Згідно з даними цього ж опитування, "Опозиційний блок" до Ради не потрапляє, він набирає 3,5%, Радикальна партія - 3,3%, "Свобода" - 2,4%, "Самопоміч" - 2%, а новостворена партія "Голос" Святослава Вакарчука - близько 1%.

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