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Перша леді України Олена Зеленська для церемонії інавгурації обрала біле вбрання від українського дизайнера Артема Клімчука. Про це сам дизайнер розповів у Instagram.

Олена Зеленська була у сукні та жакеті-кейпі молочного кольору. Кейп - один з останніх трендів сезону, коли жакет або накидка має вкорочені рукава або прорізи для рук.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент і перша леді приймають вітання біля Маріїнського палацу

"Команді з семи майстрів знадобилися 184 години роботи для виготовлення цього ансамблю - сукні та жакету з кейпом із шовково-вовняного крепу молочного кольору, - розповів про створення образу першої леді Артем Клімчук у коментарі виданню ELLE.

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За його словами, рукави вбрання вишивали три майстри, використовуючи традиційні українські техніки.

Вони вишили на костюмі "флористичні й анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX сторіччя".

У день інавгурації Олена Зеленська відкрила сторінку в Instagram, вже як перша леді.

З аксесуарів пані Зеленська обрала бежеві туфлі-човники та прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry.

В інтерв'ю ВВС News Україна Олена Зеленська розповідала, що боїться політики і хотіла б лишитися осторонь, щоб займатися улюбленою справою - писати сценарії.

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