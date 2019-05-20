Олена Зеленська: як створювали її образ для інавгурації
Перша леді України Олена Зеленська для церемонії інавгурації обрала біле вбрання від українського дизайнера Артема Клімчука. Про це сам дизайнер розповів у Instagram.
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Олена Зеленська була у сукні та жакеті-кейпі молочного кольору. Кейп - один з останніх трендів сезону, коли жакет або накидка має вкорочені рукава або прорізи для рук.
"Команді з семи майстрів знадобилися 184 години роботи для виготовлення цього ансамблю - сукні та жакету з кейпом із шовково-вовняного крепу молочного кольору, - розповів про створення образу першої леді Артем Клімчук у коментарі виданню ELLE.
За його словами, рукави вбрання вишивали три майстри, використовуючи традиційні українські техніки.
Вони вишили на костюмі "флористичні й анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX сторіччя".
У день інавгурації Олена Зеленська відкрила сторінку в Instagram, вже як перша леді.
З аксесуарів пані Зеленська обрала бежеві туфлі-човники та прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry.
В інтерв'ю ВВС News Україна Олена Зеленська розповідала, що боїться політики і хотіла б лишитися осторонь, щоб займатися улюбленою справою - писати сценарії.
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