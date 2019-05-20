Гройсман подає у відставку

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив, що у середу подасть у відставку.

"Уряд складає повноваження перед новобраною Радою, але я прийняв для себе рішення подати у відставку після проведення у середу чергового засідання уряду", - зазначив він, коментуючи заклик президента Володимира Зеленського до уряду піти у відставку.

Володимир Гройсман також наголосив, що президент Зеленський сьогодні "взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами, які стоятимуть перед Україною у майбутньому".

"Мені не соромно, як ми реагували на виклики кризи. На сьогодні країна у доброму стані. Маємо валютні резерви понад 20 млрд доларів. Ми провели реформу децентралізації, збільшили місцеві бюджети, втричі підвищили мінімальну заробітну плату", - додав прем'єр.

Згідно з Конституцією, звільнити прем'єр-міністра може тільки Верховна Рада. Звільнення голови уряду тягне за собою відставку всього Кабміну.

За законом, відправлений у відставку уряд продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів.