Копирайт изображения Getty Images

Google відключить виробника телефонів Huawei від деяких оновлень операційної системи Android.

Нові смартфони, вироблені компанією, також втратять доступ до магазину додатків Google і популярних додатків, таких як YouTube та Maps.

Минулого тижня адміністрація Трампа внесла Huawei у перелік компаній, з якими американські фірми не можуть торгувати, якщо у них немає спеціальної ліцензії американського уряду.

У заяві Google йдеться, що компанія діє відповідно до цього указу і вивчає його наслідки.

Компанія Huawei від коментарів відмовилася.

Що це означає для користувачів Huawei?

Ті, хто вже користуються смартфонами Huawei, зможуть продовжувати оновлювати додатки та виправлення безпеки, як і оновлення послуг і додатків, що надаються Google Play.

Однак після того як Google до кінця року випустить чергову версію Android, вона, ймовірно, не буде доступна на телефонах Huawei.

У майбутньому продукція Huawei не матиме таких додатків, як YouTube або Maps.

Huawei як і раніше може використовувати версію операційної системи Android, доступну за ліцензією з відкритим вихідним кодом.

"Huawei працює над створенням власної галереї додатків та інших програмних активів, за аналогією з їхньою роботою над рішеннями на чіпсетах, - сказав ВВС Бен Вуд з консалтингової компанії CCS Insight. - Немає сумнівів в тому, що ці зусилля є частиною бажання компанії контролювати свою долю".

Копирайт изображения Reuters

Аналіз: короткострокові збитки для Huawei?

Лео Келіон, редактор відділутехнологій BBC

У короткостроковій перспективі це може завдати дуже серйозної шкоди бізнесу Huawei на Заході.

Покупці смартфонів не захочуть мати телефон на Android, у якого немає доступу до Google Play Store, віртуального помічника або оновлень безпеки.

У довгостроковій перспективі це може дати постачальникам смартфонів привід серйозно задуматися про необхідність життєздатної альтернативи операційній системі Google, особливо в той час, коли пошуковий гігант намагається просувати власний бренд Pixel своїм коштом.

Що стосується Huawei, то, схоже, компанія підготувалася до того, що її позбавлять доступу до американського ноу-хау.

Її смартфони вже працюють на власних запатентованих процесорах, і на початку цього року керівник відділу споживчих пристроїв сказав німецькій газеті Die Welt, що "ми підготували власні операційні системи - це наш план Б".

Проте, цей крок може вдарити по амбіціях Huawei обігнати Samsung і стати найбільш продаваним брендом смартфонів у 2020 році.

Чим невдоволені США?

15 травня міністерство торгівлі США вирішило включити Huawei до чорного списку за "діяльність, яка суперечить національній безпеці США".

Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту американської інформаційно-комунікаційної інфраструктури від іноземних загроз.

Вашингтон вважає, що технології Huawei можуть бути використані спецслужбами Китаю. Huawei послідовно заперечує подібні звинувачення.

Що може зробити Huawei?

Перша реакція від виконавчого директора Huawei Technologies Чженя Чженфея з'явилася минулої суботи, коли він заявив японським ЗМІ: "Ми вже до цього підготувалися".

Він також сказав, що його компанія буде продовжувати розвиватися і почне випускати свої власні комплектуючі для виробництва смартфонів. За даними бізнес-видання Nikkei, Huawei щорічно закуповує комплектуючих на суму в 67 млрд доларів.

"Huawei продовжить надавати оновлення для систем безпеки та постпродажного обслуговування всіх існуючих смартфонів і планшетів Huawei та Honor, які вже використовуються або є в наявності в крамницях на світовому ринку", - говориться в коментарі російського представництва корпорації, що надійшов у відповідь на запит BBC.

Водночас уряди кількох країн вже заборонили телекомунікаційним компаніям використовувати обладнання Huawei в мобільних мережах 5G, посилаючись на проблеми безпеки.

Ці країни побоюються, що це обладнання може використовуватися владою Китаю для стеження - звинувачення, яке керівництво компанії категорично заперечує, наголошуючи, що ніяк не залежить від влади КНР.

Велика Британія досі утримувалася від офіційної заборони.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!