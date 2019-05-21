Копирайт изображения AFP Image caption Окрім кар'єри гонщика Нікі Лауда був пілотом і заснував дві авіакомпанії

Триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі "Формула-1" Нікі Лауда помер у 70 років, за 9 місяців після пересадки легенів.

Легендарний австрієць здобув перемогу для Ferrari у 1975 і 1977 роках і для McLaren у 1984 році.

Він запам'ятався неймовірним одужанням і поверненням на трасу після того, як отримав сильні опіки в аварії на Гран-прі Німеччини у 1976 році.

Лауда пішов з життя у понеділок, 20 травня, повідомила його родина.

Колишній британський чемпіон "Формули-1" Дженсон Баттон назвав його "легендою", а в "Макларен" заявили, що Лауда навіки увійшов в їхню історію.

Після кар'єри в автоперегонах Нікі Лауда зайнявся авіаційним бізнесом, а нещодавно увійшов до ради директорів команди "Формули-1" Mercedes.

1 серпня 1976 року, через рік після здобуття свого першого чемпіонського титулу, на трасі в Нюрнберзі його автомобіль спалахнув, потрапивши в аварію. Лауда отримав сильні опіки голови та обличчя і надихався токсичних газів, які пошкодили його легені.

З ним уже прощалися в лікарні, але майже дивом він одужав і вже за 40 днів повернувся до перегонів ще в бинтах.

Протистояння Лауди та британського гонщика Джеймса Ганта, який став чемпіоном у 1976 році, лягло в основу фільму "Гонка" 2013 року.

Image caption Нікі Лауда у 1976 році

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нікі Лауда з Маріо Андретті на своїх перших перегонах після аварії

Лауді зробили дві пересадки нирок. Другу нирку у 2005 році йому віддала його тодішня дівчина Біргіт Ветцінгер, колишня стюардеса його авіаліній, з якою вони одружилися у 2008 році.

У подружжя у 2009 році народилися близнюки - хлопчик і дівчинка. У Лауди також було троє синів від попередніх стосунків.

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