Школи на сході України обстрілюють в 4 рази частіше - ЮНІСЕФ

Копирайт изображения UNICEF/FILIPPOV Image caption За даними ЮНІСЕФ, з початку війни на сході України було пошкоджено або зруйновано понад 750 навчальних закладів

Кількість обстрілів шкіл на сході України зросла вчетверо за перші чотири місяці 2019 року в порівнянні з таким самим періодом минулого року, повідомляє ЮНІСЕФ.

З січня по квітень 2019 року школи зазнали 12 атак, в той час як минулого року їх було лише три.

Зростаюча кількість обстрілів нагадує ситуацію у 2017 році, якої зазнали школярі та вчителі, коли на навчальні заклади було здійснено понад 40 атак, зазначає ЮНІСЕФ.

Згідно з даними організації, загалом з початку війни на сході України було пошкоджено або зруйновано понад 750 навчальних закладів по обидві боки від лінії розмежування.

"Повсякденне життя у школах переривається обстрілами, що змушує дітей ховатися у шкільних підвалах і підземних бомбосховищах. У багатьох випадках діти стали занадто наляканими, щоб вчитися", - зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

"Зруйновані шкільні класи, оточені мішками з піском для того, щоб захистити дітей від випадкових куль, - не є безпечним місцем для навчання. Всі сторони конфлікту мусять захищати школи і піклуватися про безпеку дітей", - сказала пані Фор.

ЮНІСЕФ закликала негайно припинити військові дії і забезпечити безпеку дітей.

Організація також закликала всі уряди, зокрема уряд України, підтримати Декларацію про безпечні школи, покликану вжити заходів для захисту учнів, викладачів та навчальних закладів від нападів під час збройних конфліктів.

Наприкінці березня міністр освіти України Лілія Гриневич заявляла, що її міністерство зацікавлене в затвердженні Декларації про безпеку шкіл і найближчим часом збирається подати відповідні документи на розгляд уряду.

Раніше ЮНІСЕФ повідомляла, що на сході України приблизно 500 тисяч дітей, уражених конфліктом, потребують невідкладного захисту та гуманітарної допомоги, зокрема доступу до чистої питної води, безпечного середовища для навчання, якісної охорони здоров'я та психосоціальної підтримки.

Ситуація є особливо гострою для 400 тисяч дітей, що живуть у межах 20 км від лінії розмежування, яка розділяє підконтрольні та непідконтрольні уряду території, зазначали в ЮНІСЕФ.

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