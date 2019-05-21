Зеленський готує указ про розпуск Ради, вибори планує на 21 липня

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Консультації щодо розпуску парламенту в Адміністрації президента

Володимир Зеленський найближчими днями видасть указ про розпуск парламенту, вибори можуть відбутися 21 липня. Про це журналістам повідомили керівники фракцій після консультацій в АП.

У вівторок керівництво парламенту та лідери фракцій прийшли в Адміністрацію президента на політичні консультації з президентом щодо розпуску Ради.

Про рішення достроково припинити повноваження Верховної Ради Зеленський повідомив у своїй інавгураційній промові 20 травня.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Поряд з Володимиром Зеленським на консультаціях сидів адвокат Андрій Богдан, якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським

За словами лідера Радикальної партії Олега Ляшка, указ президента про розпуск готується, вибори призначать на 21 липня.

"Консультації пройшли, дострокові вибори будуть. Я думаю, що дострокові вибори, орієнтовно, пройдуть 21 липня", - сказав він.

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко уточнила, що указ буде не у вівторок, а ближчими днями. Відповідно, вибори можуть відбутися 21 або 28 липня - все залежить від дати документу.

Також, за її словами, президент Зеленський на зустрічі запропонував внести зміни до виборчого законодавства.

Указ про розпуск парламенту очікують 22 травня. До виборів пан Зеленський пропонує провести позачергову сесію парламенту, на якій хоче скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар'єр з 5 до 3%.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що розпуск Ради є "абсолютно законним", оскільки коаліції немає вже кілька років. Також вона підтримала пропозицію президента змінити виборчу систему в країні.

"Ми погоджуємося з новим президентом з приводу того, що на нові вибори треба йти за новим законом", - сказала вона.

Також вона закликала на цій же позачерговій сесії змінити генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони, міністра закордонних справ та керівника Нацбанку.

За словами джерела BBC News Україна, яке було на консультаціях, швидше за все, позачергова сесія відбудеться у четвер або п'ятницю. "Зміни про 3% і скасування мажоритарки, швидше за все, можуть бути ухвалені, але 100% впевненості немає. Наразі під питанням голосування багатьох мажоритарників і БПП", - сказав учасник консультацій.

Однак, у фракції БПП голоси за зміни можуть віддати представники партії УДАР, а тому шанси на прийняття рішення непогані.

Заява про розпуск

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Під час своєї інавгураційної промови 20 травня Володимир Зеленський заявив депутатам, що він вирішив розпустити парламент.

Спочатку президент закликав парламент ухвалити закони про скасування депутатської недоторканості, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і виборчий кодекс.

Також він хоче звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора та міністра оборони.

"У вас на це буде два місяці. Непогані бали на дострокові вибори до Верховної Ради. Я розпускаю Верховну Раду", - заявив він.

Трансляція Ляшка

Перед консультаціями лідер Радикальної партії Олег Ляшко увімкнув онлайн-трансляцію Facebook з Адміністрації президента.

Він повідомив глядачам, що планує повністю транслювати наживо переговори депутатів з Володимиром Зеленським.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Олег Ляшко хотів вести пряму трансляцію консультацій з президентом у соцмережах, однак охорона йому заборонила.

На вході до кімнати, де мали проходити консультації, до нього підійшов президент і поставив запитання: "Як ви ставитесь до дострокового припинення повноважень Верховної Ради України?". Ляшко відповів, що нормально. Після цього вони потисли руки, Ляшко намагався продовжити розмову з президентом на камеру, але той від нього пішов.

В цей момент до лідера Радикальної партії підійшла охорона глави держави і попросила залишити телефон за дверима кімнати, де проходять консультації. Ляшко відмовився і попрямував на інші двері до зали. "Бачте, яка у нас демократія", - коментував він те, що відбувається.

Там його теж чекала охорона, яка так само не пропускала депутата всередину з телефоном.

Через кілька хвилин суперечок з представниками Управління держохорони Ляшко таки був змушений вимкнути трансляцію та залишити телефон на вході.

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