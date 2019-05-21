Копирайт изображения EPA Image caption 25 ресторанів Джеймі Олівера віддали в управління тимчасовій адміністрації

Мережа ресторанів зіркового британського шеф-кухаря Джеймі Олівера опинилася на межі банкрутства.

Ресторанна група призначила компанію KPMG для встановлення тимчасової адміністрації для мережі закладів Jamie's Italian, а також Barbecoa та Fifteen у Лондоні.

Через закриття ресторанів втратити роботу можуть понад 1 300 людей.

Сам Джеймі Олівер заявив, що "засмучений" такою ситуацією.

Тимчасову адміністрацію призначили загалом для 25 ресторанів Джеймі Олівера, 23 із яких належать мережі Jamie's Italian.

"Я розумію, наскільки важко це для всіх, кого це торкнулося", - зазначив ресторатор.

Він також подякував усім клієнтам за підтримку впродовж останніх десяти років.

Пан Олівер додав: "Ми заснували мережу Jamie's Italian у 2008 році для позитивних зрушень в середньому сегменті ринка в Британії, прагнучи запропонувати хорошу ціну і набагато якісніші інгредієнти, найкращі стандарти, а також неймовірну команду, яка розділяла мою пристрасть до чудової їжі та сервісу. І ми це зробили."

Image caption На багатьох ресторанах Джеймі Олівера з'явилися повідомлення про їхнє закриття

Джеймі Олівер - відомий британський шеф-кухар, автор популярних кулінарних книг і телепрограм.

Він став відомим завдяки своїй програмі "Голий кухар" (Naked Chef), що вперше вийшла на екрани понад 20 років тому.

Він також активно просував ідею здорового харчування і виступав за реформи у шкільних їдальнях.

Його мережа стикнулася з проблемами за останні два роки. Оліверу вже довелося закрити низку ресторанів Jamie's Italian і Barbecoa.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мережа Jamie's Italian відкрилася у 2008 році

У 2017 році він закрив останній зі своїх ресторанів мережі Union Jacks, а також припинив видавати журнал Jamie, який виходив майже 10 років.

У грудні минулого року шеф-кухар також вклав 3 млн фунтів стерлінгів власних коштів у підтримку свого ресторанного бізнесу.

"Постійно змінюватися"

Британський експерт з ресторанної індустрії Саймон Мідловський каже, що ресторани Джеймі Олівера не змогли наздогнати модні тенденції, які весь час змінюються.

"Для того, щоб бути успішним у цій галузі, потрібно постійно розвиватися - починаючи з меню та вибору напоїв до того, як ви спілкуєтеся з клієнтами", - зазначає експерт.

"Зважаючи на високу вартість оренди, зростання цін на продукти та високу конкуренцію, ресторанам потрібно чимсь відрізнятися - тож не дивно, що найкращі результати зараз у брендів меншого розміру, в яких є свобода і гнучкість для новизни", - зауважує фахівець.

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