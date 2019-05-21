Джонні Депп звинуватив Ембер Герд в домашньому насильстві. Вимагає $50 млн
Джонні Депп заперечив звинувачення своєї колишньої дружини Ембер Герд, яка раніше заявляла, що актор її бив. За словами Деппа, це він, а не вона став жертвою насильства у їхніх стосунках.
У судовому позові актор вимагає від колишньої дружини компенсацію в $50 мільйонів доларів за наклеп.
Актор, серед іншого, запевняє, що Ембер Герд "намалювала собі синяки".
- Джонні Депп розлучився з Ембер Херд
- Джонні Депп більше не гратиме в “Піратах Карибського моря” - ЗМІ
"Я категорично заперечував звинувачення з боку пані Герд відтоді, як вона озвучила їх у травні 2016 року і заперечуватиму це все життя".
Адвокат Ембер Герд, своєю чергою, вже відкинув звинувачення на адресу його клієнтки.
Актор розпочав підготовку позову про наклеп після того, як у грудні видання The Washington Post оприлюднило матеріал, де Ембер Герд розповіла, що стала жертвою домашнього насильства.
"Я ніколи не вчиняв насильства ані над пані Герд, ані над будь-якою іншою жінкою", - каже Депп.
"Це вона була злочинцем, а я жертвою. Змішуючи виписані за рецептом амфетаміни і безрецептурні препарати з алкоголем, вона неодноразово вчиняла акти насильства проти мене. Часто це відбувалося за участю третіх осіб, і в окремих випадках мені завдавалися тілесні ушкодження".
Адвокат пані Ембер Герд розповів журналу People: "Докази у цій справі очевидні: Джонні Депп неодноразово бив Ембер Герд", - каже він.
Джонні Депп і Ембер Герд почали зустрічатися у 2011 році - після того, як разом зіграли у фільмі Брюса Робінсона "Ромовий щоденник".
Вони одружилися у лютому 2015 року.
Через 15 місяців шлюбу Герд подала на розлучення і пояснила своє рішення "непримиренними розбіжностями".
Юристи акторки заявили, що протягом її нетривалого шлюбу з Деппом вона жила в страху, оскільки він не раз розпускав руки під час сімейних сварок. Втім, як зазначалося в заяві, Герд "не зверталася в поліцію, щоб не нашкодити кар'єрі Джонні".
На судових слуханнях у травні 2016 року Герд звинуватила Деппа в нападі: за словами акторки, під час сварки чоловік жбурнув у неї мобільний телефон.
Близькі та друзі Деппа обурилися "нахабною брехнею" пані Герд.
Уже в серпні актори домовилися про умови розлучення і заявили, що не прагнули заподіяти один одному фізичної або емоційної шкоди.
"Наші стосунки були дуже пристрасними й іноді неспокійними, але завжди сповненими любові", - йшлося в спільній заяві акторів.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!