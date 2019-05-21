Зеленський просить призначити позачергове засідання Ради. Навіщо?

Копирайт изображения Getty Images

Володимир Зеленський просить призначити позачергове засідання Верховної Ради на 22 травня. Про це йдеться у зверненні президента до спікера Верховної Ради Андрія Парубія, опублікованому у Twitter Володимира Зеленського.

"Прошу скликати 22 травня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, до порядку денного якого включити розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі", - зазначається у зверненні.

Адвокат Зеленського Андрій Богдан сьогодні пояснив, навіщо президент буде просити провести позачергове засідання - задля ухвалення змін до закону про вибори народних депутатів.

"Будуть проголосовані зміни до закону про вибори народних депутатів, які будуть скасовувати мажоритарну систему виборів і залишиться тільки пропорційна система. Ще однією умовою таких змін буде пониження прохідного бар'єра до 3%", - повідомив пан Богдан.

Ще один важливим момент, за його словами, - зменшення строків тендерних закупівель, які буде проводити ЦВК у процесі проведення виборів.

Раніше президент Зеленський підписав указ про дострокові парламентські вибори 21 липня і розпуск Ради.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!