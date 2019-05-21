Хомчак замість Муженка. Що відомо про нового голову Генштабу?
Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу - головнокомандувача Збройних сил України, і призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
Руслан Хомчак з 2016 року обіймав посаду начальника штабу Сухопутних сил ЗСУ.
Під час війни на Донбасі він очолював операцію зі взяття Іловайська, яка завершилася чисельними жертвами серед українських військових.
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Новому очільнику Генштабу 51 рік, він є випускником Московського загально-військового училища.
За часів незалежності був начальником штабу 24-ї окремої механізованої бригади у місті Яворів на Львівщині, командував 300-м окремим механізованим полком у Чернівцях, очолював 72-у окрему механізовану бригаду у Білій Церкві.
У 2009 році він очолив штаб 8-го армійського корпусу, а 2012 року став командиром 6-го армійського корпуса, який з 2013 року називався оперативним командуванням "Південь".
У 2011 році Руслан Хомчак отримав звання генерал-майора, а у 2013 році - звання генерал-лейтенанта.
Під час війни на Донбасі Руслан Хомчак командував одним з секторів сил АТО у Донецькій області та операцією зі взяття Іловайська.
У вересні 2014 року він заявив, що біля Іловайська українським військовим протистояли регулярні війська Російської Федерації.
"Іловайськ під контролем саме російських військ. Своїми очима з 24 по 28 серпня спостерігав там підрозділи Російської Федерації. 24 серпня ми вже мали з ними перший вогневий контакт в районі сіл Многопілля та Аграрне, що східніше Іловайська", - наполягав генерал.
За словами Хомчака, українським військам там протистояли батальйонні групи десантних, десантно-штурмових та мотострілецьких бригад.
"Дуже серйозні хлопці"
Оборона - та сфера, де новообраний президент України має ключові повноваження й може проводити зміни мало не від початку каденції.
Теми кадрових змін в армії Володимир Зеленський торкнувся вже на першому брифінгу після оголошення результатів екзит-полів.
Тоді на питання BBC News Україна, чи є у нього вже кандидати для призначень у Генштаб, Зеленський відповів, що "у нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії, це діючі генерали".