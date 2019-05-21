Хомчак замість Муженка. Що відомо про нового голову Генштабу?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Руслан Хомчак з 2016 року обіймав посаду начальника штабу Сухопутних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу - головнокомандувача Збройних сил України, і призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак з 2016 року обіймав посаду начальника штабу Сухопутних сил ЗСУ.

Під час війни на Донбасі він очолював операцію зі взяття Іловайська, яка завершилася чисельними жертвами серед українських військових.

Новому очільнику Генштабу 51 рік, він є випускником Московського загально-військового училища.

За часів незалежності був начальником штабу 24-ї окремої механізованої бригади у місті Яворів на Львівщині, командував 300-м окремим механізованим полком у Чернівцях, очолював 72-у окрему механізовану бригаду у Білій Церкві.

У 2009 році він очолив штаб 8-го армійського корпусу, а 2012 року став командиром 6-го армійського корпуса, який з 2013 року називався оперативним командуванням "Південь".

У 2011 році Руслан Хомчак отримав звання генерал-майора, а у 2013 році - звання генерал-лейтенанта.

Під час війни на Донбасі Руслан Хомчак командував одним з секторів сил АТО у Донецькій області та операцією зі взяття Іловайська.

У вересні 2014 року він заявив, що біля Іловайська українським військовим протистояли регулярні війська Російської Федерації.

"Іловайськ під контролем саме російських військ. Своїми очима з 24 по 28 серпня спостерігав там підрозділи Російської Федерації. 24 серпня ми вже мали з ними перший вогневий контакт в районі сіл Многопілля та Аграрне, що східніше Іловайська", - наполягав генерал.

За словами Хомчака, українським військам там протистояли батальйонні групи десантних, десантно-штурмових та мотострілецьких бригад.

"Дуже серйозні хлопці"

Оборона - та сфера, де новообраний президент України має ключові повноваження й може проводити зміни мало не від початку каденції.

Теми кадрових змін в армії Володимир Зеленський торкнувся вже на першому брифінгу після оголошення результатів екзит-полів.

Тоді на питання BBC News Україна, чи є у нього вже кандидати для призначень у Генштаб, Зеленський відповів, що "у нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії, це діючі генерали".