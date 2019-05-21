Парубій скликав позачергове засідання Ради. Навіщо?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Парубій призначив засідання Ради у відповідь на вимогу президента Зеленського

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій призначив позачергове засідання Верховної Ради на 12:00 22 травня.

Таке рішення він ухвалив у відповідь на лист президента України Володимира Зеленського.

На засіданні розглянуть питання про внесення змін до законів "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".

Адвокат Андрій Богдан, який очолив адміністрацію президента Зеленського, раніше пояснив, чому президент наполягає на розгляді саме таких питань на позачерговому засіданні:

"Будуть проголосовані зміни до закону про вибори народних депутатів, які будуть скасовувати мажоритарну систему виборів і залишиться тільки пропорційна система. Ще однією умовою таких змін буде пониження прохідного бар'єра до 3%", - повідомив пан Богдан.

Ще один важливим момент, за його словами, - зменшення строків тендерних закупівель, які буде проводити ЦВК у процесі проведення виборів.

Раніше президент Зеленський підписав указ про дострокові парламентські вибори 21 липня і розпуск Ради.

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