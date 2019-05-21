Копирайт изображения УНІАН Image caption Олена Зеркаль, яка захищала інтереси України в міжнародних судах, стала заступницею голови Адміністрації президента

Президент України Володимир Зеленський призначив персональний склад керівництва своєї адміністрації.

Окрім юриста Андрія Богдана, який її очолив, першим заступником голови АП призначено Сергія Трофимова.

Заступниками Богдана призначені Олена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Кирило Тимошенко та Юрій Костюк.

Першим помічником президента призначений Сергій Шефір.

Радниками президента призначені Руслан Стефанчук, Андрій Єрмак та Михайло Федоров.

Що про них відомо

Сергій Трофимов є виконавчим продюсером "Студії Квартал-95" і був куратором кінематографічного напрямку розвитку студії.

45-річна Олена Зеркаль із серпня 2014 року була заступником міністра закордонних справ з європейської інтеграції, очолювала українські делагації у міжнародних судах у справах України проти Росії.

Пані Зеркаль брала участь у перших зустрічах Володимира Зеленського з лідерами держав у день інавгурації.

42-річний Руслан Рябошапка у 2010-2011 роках був директором Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну, у 2011-2013 роках - заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабміну.

Пізніше він очолював у 2013-2014 роках Департамент аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації "Transparency International Україна", був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка, а у 2016-2017 роках був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

На виборах 2019 року Рябошапка був радником Володимира Зеленського.

30-річний Кирило Тимошенко - керівник телепродакшн-компанії GoodMedia. За даними видання Бабель, саме ця компанія знімала "усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон".

Юрій Костюк є сценаристом серіалу "Слуга народу".

54-річний Сергій Шефір - сценарист, продюсер та директор "Студії Квартал-95", який багато років співпрацює з Володимиром Зеленським.

Руслан Стефанчук - доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Під час виборів він був радником Володимира Зеленського, відповідав за ідеологічні аспекти та роботу з розробки зовнішньополітичної програми кандидата.