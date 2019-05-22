Новий голова АП Андрій Богдан - про розпуск Ради, відставку Гройсмана і Росію

Копирайт изображения Unian

Ввечері 21 травня Андрія Богдана було призначено головою Адміністрації президента України, а вже незабаром після цього він виступив в ефірі телеканалу "112". Розповідаємо, про що він говорив.

Про своє призначення

Критики називають призначення пана Богдана незаконним, оскільки він працював на високих посадах за часів Віктора Януковича і тому мав би підпадати під заборону займати державні посади згідно із законом про люстрацію.

На це пан Богдан відповів, що посади голови адміністрації президента та його заступники виведені з-під державної служби.

"Якщо я й можу займати якусь посаду в Україні, то це або посаду голови адміністрації президента, або його заступника, - каже голова АП. - Тому в цьому немає жодного порушення ані норм моралі, ані закону".

Про розпуск Ради і дострокові вибори

Значну частину свого виступу пан Богдан присвятив темі розпуску парламенту і проведення дострокових виборів - ці питання голова АП назвав найближчими пріоритетами команди нового президента.

Коментуючи звинувачення в неконституційності рішення Володимира Зеленського про розпуск Ради, голова АП заявив, що на його думку воно повністю відповідає Конституції.

"На цьому наголошували більшість голів фракцій, які сьогодні були присутні на консультаціях. Дійсно, деякі голови фракцій і голова Верховної Ради вважають процес розпуску юридично нечистим. Проте ми не бачимо жодних проблем і, в принципі, і всі суперечки щодо того, конституційно це чи ні, закінчилися тим, що усі присутні погодилися йти на вибори, прийняли цю позицію президента", - каже пан Богдан.

Копирайт изображения Unian

У середу Верховна Рада також має розглянути зміни до чинного закону про вибори - на схвалення повноцінного нового закону не вистачає часу, пояснює Богдан. Ці зміни передбачають проведення виборів за пропорційною системою і зниження прохідного бар'єра до 3%.

Голова АП наголосив, що це - тимчасовий захід, проте президент не відмовляється від ідеї ухвалення нового виборчого кодексу, який передбачає проведення виборів за відкритими списками.

Втім, пан Богдан висловив сумнів у тому, що у середу парламентарі ухвалять ці зміни до виборчого кодексу. На його думку, проти цього можуть виступити депутати-мажоритарники, які не зацікавлені у відмові від мажоритарної складової виборів.

"Чи будуть голоси під цей законопроект? Велике питання, але в нас є оптимізм".

Про Гройсмана і відставку уряду

Говорячи про бажання Володимира Гройсмана подати у відставку, Андрій Богдан заявив: "Ми розуміємо, що є бажання у старих посадовців, які ментально старі, а не за віком, максимально скинути можливі проблеми на президента Зеленського. Причому, в перші ж дні. Проте хочу засмутити пана прем'єр-міністра - ніхто плакати не буде, якщо він таки внесе таке подання. Кінець історії України не станеться".

Голова АП нагадав, що в Україні працює принцип безперервності влади.

"Влада, той чи інший орган, працює, поки не буде призначено новий склад. Тому не проблема - нехай іде. Буде виконувати обов'язки перший віце-прем'єр. Будуть виконувачі обов'язків міністрів. В історії України це було багато разів. Жодного колапсу не станеться".

Про переслідування попередників

"Нам не варто зараз кинути шлях розвитку і починати займатися тим, щоб наздоганяти тих чи інших персонажів", - заявив пан Богдан, говорячи про можливість притягнення до відповідальності представників попередньої влади.

За його словами, в разі наявності беззаперечних доказів їхньої провини, влада реагуватиме, але переслідування попередників - "це точно не наш пріоритет", сказав голова АП.

Копирайт изображения Unian

Богдан підтвердив інформацію про те, що новим секретарем Ради нацбезпеки може стати колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, але зауважив, що остаточного рішення поки немає.

"Дійсно, він розглядається на посаду голови РНБО. Проте чи буде ця кандидатура схвалена президентом, поки що точно не відомо", - заявив пан Богдан.

"На мій погляд, це високий спеціаліст, який може провести необхідні реформи в сфері оборони, в сфері закупівель і у сфері саме менеджерських рішень, які необхідно зробити", - додав він.

Голова АП також зазначив, що, на думку команди президента, керівні посади у відомствах оборонної сфери мають займати не професійні військові, а менеджери.

Про відносини з Росією

Голова АП заявив, що своїм першочерговим завданням у стосунках з Росією команда Володимира Зеленського бачить звільнення полонених, а у політиці з Росією використовуватиме метод "батога і пряника".

"Ми посилаємо всі сигнали до влади Росії, що ми готові розмовляти і що ми готові до компромісів. Але їхньої згоди немає. Звісно ми маємо йти і шляхом "батога" - просити міжнародну спільноту тиснути на керівництво Росії".

Пан Богдан дав зрозуміти, що команда Володимира Зеленського готова йти на певні компроміси з Росією, але при цьому процитував нового президента і сказав, що "ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми".

Голова АП також не виключив, що в разі певних домовленостей з РФ, їхнє схвалення винесуть на всенародний референдум.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!