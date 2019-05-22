Американський штат узаконив компост з людських останків

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Штат Вашингтон став першим американським штатом, який узаконив компостування людських останків.

Спеціальна технологія прискорить процес розкладання і перетворить тіло померлого в багатий на поживні речовини ґрунт.

Його можуть повернути родичам померлого, які матимуть змогу використати його, щоб посадити квіти, овочі або фрукти.

Компостування розглядають як альтернативу кремації і традиційному похованню - прихильники закону вважають, що його схвалення є необхідним з огляду на дефіцит територій для облаштування кладовищ.

У вівторок закон підписав губернатор штату Джей Інслі.

Катріна Спейд, як лобіювала схвалення цього закону, вже заснувала компанію, яка надаватиме послуги з компостування.

За словами пані Спейд, тіло померлої людини поміщатимуть у контейнер, заповнений люцерною, подрібненою деревиною і соломою.

Після цього контейнер закриватимуть, і протягом місяця тіло перебуватиме у процесі природного розкладання.

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Процес компостування є набагато більш екологічним, аніж кремація, в процесі якої виділяється вуглекислий газ.

Екологічні альтернативи традиційному похованню останнім часом набирають все більшу популярність.

Приміром, на початку місяця галасу наробила новина про те, що зірку серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Люка Перрі поховали в особливому "костюмі з грибів".

Нібито з його допомогою можна зменшити токсичні викиди від людського тіла, зокрема свинцю та ртуті, що виділяються під час розкладання та кремації.

Компостування людських останків вже леагалізовано у Швеції, а Британія узаконила так звані природні поховання - коли тіло людини ховали або в труні, що швидко розкладається, або взагалі без неї.

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