Батарея iPhone: чи впливає оновлення ПО?

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Компанія Apple зобов'язалася попереджати власників iPhone в разі, якщо оновлення їхнього програмного забезпечення може уповільнити роботу пристрою або вплинути на тривалість роботи акумулятора.

Компанія формально взяла на себе такі зобов'язання після розслідування, яке провела комісія у справах конкуренції та ринків Великої Британії (Competition and Markets Authority, CMA).

Минулого року комісія висловила занепокоєння щодо того, що компанія порушує закон про права споживачів, оскільки користувачів айфонів не попереджають про те, що оновлення операційної системи може вплинути на роботу телефона.

Стурбованість викликало те, що, не знаючи про це, власники iPhone могли без потреби ремонтувати свої пристрої або замінювати батарею.

У комісії наголошують, що взявши на себе зобов'язання про більшу прозорість, Apple має його дотримуватися.

"Для дотримання закону про права споживачів компанія Apple формально погодилася покращити інформацію, яку вона надає людям про стан акумулятора їхніх телефонів та вплив, який оновлення програмного забезпечення може мати на їхні телефони", - йдеться в заяві на сайті комісії.

Окрім попереджень про вплив оновлень, користувачам надаватиметься інформація, як подовжити тривалість роботи батареї їхніх телефонів, яка з часом зношується.

Компанія погодилася на такі умови для вже існуючих та майбутніх айфонів, зазначає комісія.

Якщо Apple не дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань, комісія може звернутися до суду.

BBC звернулася до компанії Apple за коментарем.

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