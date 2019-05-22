Церковна соціологія: половина українців відносять себе до ПЦУ

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Майже половина українців віднесли себе до новоствореної Православної Церкви України (ПЦУ), свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На питання "До якої конфесії або релігії, якщо така є, ви себе відносите?" 48,8% опитаних відповіли - ПЦУ.

Ще 16,3% віднесли себе до Православної церкви без конкретизації патріархату, а 14,2% - до УПЦ МП.

Решта відсотків розділилися між УГКЦ, іншими конфесіями та атеїзмом.

Загалом більшість респондентів (54,2%) заявили, що позитивно ставляться до створення ПЦУ і надання їй Томосу.

Ще 31,2% мають нейтральне ставлення, негативне - 10,9%. Не змогли або відмовилися відповісти на запитання - 3,6%;

2018 року почався процес об'єднання православних церков України. В результаті була створена Православна Церква України, якій Константинопольський патріарх надав автокефалію.

Епіфаній чи Філарет?

Головою ПЦУ на Об'єднавчому соборі був обраний Епіфаній, який перед тим був намісником голови УПЦ КП Філарета. Саме Філарет доклав зусиль, аби Епіфаній очолив новостворену церкву.

Однак вже за кілька місяців після отримання Томосу став очевидним конфлікт між ними.

Філарет наполягає на існуванні старої УПЦ Київського патріархату й називає себе її патріархом.

В ході опитування респондентам поставили питання, кого варто було обрати головою об'єднаної церкви, Епіфанія чи Філарета? 36,5% опитаних заявили "Добре, що обрали Епіфанія", і лише 15,5% відповіли, що варто було обрати Філарета.

Опитування провели з 12 по 18 травня 2019 року методом телефонні інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Загалом опитали 1 200 респондентів у всіх регіонах України, крім Криму та непідконтрольній Києву території Луганської та Донецької областей

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