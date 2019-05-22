Нові рейтинги партій: лідирує "Слуга народу"
Партія "Слуга народу" лідирує у рейтингу політичних партій, йдеться в новому дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування проводилося з 16 по 21 травня в усіх областях України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,2%.
За результатми дослідження, на першому місці в рейтингу - партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 43,8% тих, хто вже визначився і прийде на вибори.
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На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя", в якої 10,5% підтримки. Також у трійці лідерів - "Блок Петра Порошенка - Солідарність", в якого 8,8%.
Загалом п'ятивідсотковий бар'єр долають п'ять партій:
- "Слуга народу" - 43,8% серед тих, хто визначився і прийде голосувати (33,3% серед усіх виборців)
- "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5% (8,1%)
- "Блок Петра Порошенка - Солідарність" - 8,8% (6,4%)
- "Батьківщина" - 7,3% (5,5%)
- "Сила і честь" (Ігор Смешко) - 5,1% (3,8%)
Ще три сили можуть подолати бар'єр, якщо його зменшать до 3%:
- Партія Святослава Вакарчука - 4,6% серед тих, хто визначився і прийде голосувати (3,4% серед усіх виборців)
- Радикальна партія - 3,3% (2,5%)
- Опозиційний блок - 3,2% (2,4%)
Усі інші політичні сили, за підрахунками групи "Рейтинг", набирають менше 3% голосів.
"Аби не було гірше"
Антирейтинг партій очолює "Блок Петра Порошенка - Солідарність" - 51,9% виборців заявили, що не проголосують за неї за жодних обставин.
Принципово віддавати свій голос за "Батьківщину" відмовляються 26% опитаних, за "Опозиційну платформу - За життя" - 22,6%.
Крім того, за даними дослідження, понад 70% виборців підтримують ідею розпуску Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів.
Найбільшою популярністю ця ініціатива користується на Півдні і Сході країни, проте в Центрі і на Заході її так само підтримують понад 50% респондентів.
Примітно, що абсолютна більшість опитаних переконані, що країна потребує радикальних змін.
Найбільше частка тих, хто вважає, що все треба лишити так, як є, аби не було гірше, - серед прихильників "БПП - Солідарність".
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