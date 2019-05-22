Нові рейтинги партій: лідирує "Слуга народу"

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Партія "Слуга народу" лідирує у рейтингу політичних партій, йдеться в новому дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проводилося з 16 по 21 травня в усіх областях України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,2%.

За результатми дослідження, на першому місці в рейтингу - партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 43,8% тих, хто вже визначився і прийде на вибори.

На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя", в якої 10,5% підтримки. Також у трійці лідерів - "Блок Петра Порошенка - Солідарність", в якого 8,8%.

Загалом п'ятивідсотковий бар'єр долають п'ять партій:

"Слуга народу" - 43,8% серед тих, хто визначився і прийде голосувати (33,3% серед усіх виборців)

"Опозиційна платформа - За життя" - 10,5% (8,1%)

"Блок Петра Порошенка - Солідарність" - 8,8% (6,4%)

"Батьківщина" - 7,3% (5,5%)

"Сила і честь" (Ігор Смешко) - 5,1% (3,8%)

Ще три сили можуть подолати бар'єр, якщо його зменшать до 3%:

Партія Святослава Вакарчука - 4,6% серед тих, хто визначився і прийде голосувати (3,4% серед усіх виборців)

Радикальна партія - 3,3% (2,5%)

Опозиційний блок - 3,2% (2,4%)

Усі інші політичні сили, за підрахунками групи "Рейтинг", набирають менше 3% голосів.

"Аби не було гірше"

Антирейтинг партій очолює "Блок Петра Порошенка - Солідарність" - 51,9% виборців заявили, що не проголосують за неї за жодних обставин.

Принципово віддавати свій голос за "Батьківщину" відмовляються 26% опитаних, за "Опозиційну платформу - За життя" - 22,6%.

Крім того, за даними дослідження, понад 70% виборців підтримують ідею розпуску Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів.

Найбільшою популярністю ця ініціатива користується на Півдні і Сході країни, проте в Центрі і на Заході її так само підтримують понад 50% респондентів.

Примітно, що абсолютна більшість опитаних переконані, що країна потребує радикальних змін.

Найбільше частка тих, хто вважає, що все треба лишити так, як є, аби не було гірше, - серед прихильників "БПП - Солідарність".

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