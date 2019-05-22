Керівник штабу Зеленського працюватиме в СБУ

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Володимир Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України Івана Баканова, йдеться на сайті адміністрації президента.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - сказано в указі глави держави.

Іван Баканов є другом дитинства Володимира Зеленського. Вони разом працювали у студії "Студії Квартал 95".

Під час передвиборчої кампанії Баканов керував штабом Зеленського, також він очолює партію "Слуга народу".

Пан Баканов має юридичну освіту, напередодні президентських виборів він розповів BBC News Україна, що в разі перемоги Володимира Зеленського, бачить себе на посаді прокурора.

Нові призначення Зеленського

У вівторок Володимир Зеленський підписав цілу низку указів - зокрема, про призначення голови Адміністрації президента і його заступників.

Новим головою АП став юрист Андрій Богдан, який всю виборчу кампанію провів поруч з паном Зеленським і брав участь у всіх найважливіших перемовинах, а також входив до робочої групи з інавгурації президента.

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Богдана називали "неформальним керівником" штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає.

Першим заступником голови АП призначено Сергія Трофімова, який до цього був виконавчим продюсером "Студії Квартал-95" і займався розвитком кінематографічним напрямком роботи студії.

Заступниками Богдана призначені Руслан Рябошапка, Кирило Тимошенко та Юрій Костюк.

Пан Рябошапка у 2010-2011 роках був директором Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну, у 2011-2013 роках - заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабміну.

Пізніше він очолював у 2013-2014 роках Департамент аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації "Transparency International Україна", був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка, а у 2016-2017 роках був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Кирило Тимошенко - керівник телепродакшн-компанії GoodMedia. За даними видання Бабель, саме ця компанія знімала "усі ролики Зеленського і найвідоміший ролик кампанії — виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон".

Юрій Костюк є сценаристом серіалу "Слуга народу".

Також у вівторок Володимир Зеленський власних радників - Руслана Стефанчука, який також буде представником президента у Верховній Раді, та Михайла Федорова.

Руслан Стефанчук - доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Михайло Федоров був керівником діджитал-стратегії у кампанії Володимира Зеленського.

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