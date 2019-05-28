Зеленський призначив Данилюка секретарем РНБО

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Президент Володимир Зеленський призначив секретарем РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

Відповідний указ пан Зеленський підписав у вівторок, 28 травня.

43-річний Олександр Данилюк у команді Зеленського раніше відповідав за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику.

До цього він працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі в Москві та Лондоні, був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.

Після обрання Петра Порошенка президентом України пан Данилюк став його представником в уряді та заступником голови президентської адміністрації.

У квітні 2016 року Верховна Рада призначила Олександра Данилюка міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана. Але згодом у нього виник конфлікт з прем'єром, який переріс у публічну площину.

У травні 2018 року уряд вп'яте відмовився призначити заступником міністра кандидатуру, яку подав Данилюк. Через це голова Мінфіну написав листа послам країн "Великої сімки", у якому поскаржився на прем'єра.

За місяць, у червні 2018 року, Володимир Гройсман вніс до парламенту пропозицію звільнити Олександра Данилюка, яку депутати схвалили наступного дня.

Пан Данилюк має дружину і двох синів, які є громадянами Великої Британії.

Попередній секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку перед інавгурацією нового президента. Петро Порошенко цю відставку схвалив, підписавши відповідний указ.

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