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До слідчих органів України почали надходити заяви про нібито злочинні дії Петра Порошенка і його оточення.

А до Окружного адмінсуду навіть надійшла вимога про заборону виїзду з країни 180 чиновникам, в тому числі п'ятому президенту.

Сам пан Порошенко каже, що це справ рук "ворогів України".

Інформація у САП

У середу, 22 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію "щодо правомірності дій колишнього президента України та вищих посадових осіб органів державної влади".

Мова йде про нібито злочинну діяльність посадових осіб "Центренерго" та Фонду держмайна.

"У заяві зазначається, що службові особи та члени наглядової ради ПАТ "Центренерго", спільно зі службовими особами Фонду держмайна та низкою службових осіб органів держвлади, використовуючи свої службові повноваження та статус, розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради "Центренерго" з метою розкрадання коштів товариства, контрольний пакет акцій якого належить державі", - повідомляє САП.

За словами заявника, екс-голови правління компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова, дії вказаної групи осіб "координувалися народним депутатом України Ігорем Кононенком та колишнім президентом".

За його версією, була реалізована схема заволодіння майном "Центренерго", а з компанії виведені понад 6 млрд грн. Також мова йде про порушення при закупівлі вугілля.

Досудове розслідування розпочато за статтями, які стосуються зловживань службовими особами, привласнення та розтрати майна, зловживань владою або службовим становищем.

Справа ДБР

Раніше про досудове розслідування за фактом можливої державної зради перших осіб держави розпочало Державне бюро розслідувань. В ньому теж фігурує прізвище п'ятого президента.

Мова йде про заяву соратника Віктора Януковича Андрія Портнова, який напередодні повернувся в Україну та почав свої активні дії задля початку розслідувань діяльності Петра Порошенка.

Саме він попросив ДБР вивчити події 25 листопада 2018 року, пов'язані з переходом українськими військовими кораблями Керченської протоки.

Пан Портнов вважає, що вищі службові особи порушили кілька статей Кримінального кодексу - вчинили дії, спрямовані на захоплення державної влади, державну зраду та перевищили службові повноваження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У листопаді 2018 року російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку. 24 українських моряки досі перебувають в російській тюрмі.

Заборона на виїзд

В Окружний адмінсуд Києва надійшов позов до Нацполіції, СБУ та Державної прикордонної служби щодо заборони після проведення парламентських та президентських виборів виїзду з України топ-чиновників.

За інформацією суду, справу розглянуть у порядку спрощеного позовного провадження - без повідомлення учасників.

Позивачем є журналіст Олександр Дубінський, він просить заборонити виїзд з країни 180 людям, в тому числі Петру Порошенку, Андрію Парубію та Володимиру Гройсману.

Він вважає, що ці особи могли вчиняти корупційні злочини, а тому спробують залишити країну.

Як реагує Порошенко

"По-перше, це ознака початку парламентської виборчої кампанії", - так Петро Порошенко прокоментував закиди щодо його діяльності на посаді президента.

Він повідомив журналістам, що уважно слідкує за тими звинуваченнями, які лунають "не від моїх ворогів, а від ворогів України".

Пан Порошенко вважає, що звернення пана Портнова щодо проходу кораблів через Керченську протоку - "спроба перекласти відповідальність з РФ на Україну".

Колишній президент додав, що готовий відповідати у всіх цих справах, в тому числі тих, які стосуються отримання Томоса, дій військових на Донбасі та мовного закону.

"Я готовий нести за це відповідальність", - сказав він.

В команді Петра Порошенка пов'язують такий розвиток подій зі зростанням впливу бізнесмена Ігоря Коломойського.

"Ми вважаємо, що Крючков (який подав заяву в САП - Ред.) - це людина Коломойського, й тому це помста за націоналізацію "ПриватБанку", - розповів BBC News Україна член команди Порошенка.

В оточенні колишнього президента твердять також, що готові до таких розслідувань і називають це спробою "реваншу соратників Януковича".

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