У Києві з'явився мурал Петлюри
У Києві відкрили мурал із зображенням керівника Директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри.
Проект спрямований на вшанування пам'яті борця за незалежність України та видатного державного діяча.
До цього, в січні, у столиці вперше встановили його меморіал.
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Зображення Петлюри з'явилося на одному з будинків Солом'янського району столиці, на відкриття муралу прийшло багато киян.
За даними міської влади, мурал створили до дня народження видатного українського діяча, "ім'я якого стало одним із символів боротьби українців за свободу".
22 травня виповнилося 140 років від дня народження Симона Петлюри, який очолював Директорію під час війни з більшовиками у 1919-1920 роках.
Після поразки виїхав за кордон, де його вбили у Парижі в 1926 році нібито на знак помсти проти єврейських погромів в Україні. Хоча є версії про більшовицький слід убивства.
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