Саакашвілі просить Зеленського повернути йому громадянство

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Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі просить Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Офіційне звернення на ім'я президента на своїй сторінці у Facebook оприлюднив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, так як за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - йдеться в зверненні Саакашвілі.

Колишній президент Грузії зокрема зазначив, що навіть якщо Зеленський має сумніви у доцільності повернення йому громадянства, він може принаймні дати розпорядження голові Держприкордонслужби, щоб Саакашвілі пустили до України - свої інтереси він вже сам відстоюватиме в суді.

"Я не лише вважаю себе українським громадянином, але і є тією людиною, яка готова покласти життя заради побудови успішної і сильної України".

Ще до перемоги на президентських виборах Володимир Зеленський схвально висловлювався про Міхеіла Саакашвілі.

На питання журналістів про те, чи планує він співпрацювати з колишнім президентом Грузії в разі перемоги, Зеленський відповів, що той "захищає демократію в Європі і має гарний досвід боротьби з корупцією".

"Я думаю, вся Грузія йому вдячна. Я б хотів з ним поспілкуватися на тему боротьби з корупцією", - сказав Зеленський.

Минулого року пана Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд на наступні кілька років.

Наразі екс-президент Грузії мешкає в Європі, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.

Саакашвілі неодноразово заявляв, що планує повернутися до України.

Зокрема, він обіцяв приїхати до Києва ще 1 квітня - одразу після поразки Петра Порошенка у першому турі, але цього так і не сталося.

Історія з громадянством

26 липня 2017 президент Петро Порошенко видав указ про позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства. Сам політик у той час перебував у США.

10 вересня 2017 року пан Саакашвілі силою зумів прорватись через український кордон з Польщі.

22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України зі сторони Польщі.

З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив пану Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.

6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу Міхеіла Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

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