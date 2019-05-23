Чи готові ви заплатити $1 млн за ноутбук з купою вірусів?

Копирайт изображения Guo O Dong

Ноутбук Samsung, навмисно заражений шістьма відомими вірусами, виставили на аукціон як арт-проект.

Найвища ставка на нього вже перевищила 1,1 мільйона доларів.

Зовні пристрій мало чим відрізняється від будь-якого іншого ноутбука - щоправда, виглядає дещо застарілим: йому вже 11 років.

В умовах аукціону йдеться, що одразу після доставки ноутбука новому власнику в ньому також буде відключений інтернет.

Цей аукціон - спільний проект художника Гуо о Донга і нью-йоркської компанії Deep Instinct, яка займається кібербезпекою.

"В певний момент ми зрозуміли, що цей ноутбук - свого роду збірник, каталог історичних кіберзагроз", - розповів художник виданню Vice.

До списку шести вірусів, встановлених на пристрої, входять:

WannaCry . Вірус-вимагач, який шифрує усі дані на комп'ютері і пропонує заплатити викуп за відновлення доступу

. Вірус-вимагач, який шифрує усі дані на комп'ютері і пропонує заплатити викуп за відновлення доступу ILoveYou . Був випущений у 2000 році і всього за два тижні інфікував понад 50 мільйонів комп'ютерів, зокрема у ЦРУ, Пентагоні і парламенті Великої Британії

. Був випущений у 2000 році і всього за два тижні інфікував понад 50 мільйонів комп'ютерів, зокрема у ЦРУ, Пентагоні і парламенті Великої Британії MyDoom . Вірус з'явився у 2004 році і швидко поширювався через електронну пошту. Після зараження MyDoom модифікує операційну систему і блокує доступ до блокує антивірусні програми і завантажує з мережі додаткові віруси

. Вірус з'явився у 2004 році і швидко поширювався через електронну пошту. Після зараження MyDoom модифікує операційну систему і блокує доступ до блокує антивірусні програми і завантажує з мережі додаткові віруси SoBig . У 2003 році швидко поширювався електронною поштою. Експерт з кібербезпеки розповів, що на той момент кожен 17 лист в електронній пошті містив вірус SoBig

. У 2003 році швидко поширювався електронною поштою. Експерт з кібербезпеки розповів, що на той момент кожен 17 лист в електронній пошті містив вірус SoBig DarkTequila . Був розроблений для викрадення інформації про фінанси та отримання доступу до банківських рахунків

. Був розроблений для викрадення інформації про фінанси та отримання доступу до банківських рахунків BlackEnergy. Одна з версій цього вірусу була використана з метою виведення з ладу енергосистеми української "Прикарпаттяобленерго". Результат - було вимкнено майже 30 підстанцій, понад 200 тисяч людей на кілька годин залишилися без світла

Багатьох експертів з кібербезпеки проведення такого аукціону відверто здивувало.

"Якщо ви хочете зекономити мільйон доларів, ви можете підключити свій ноутбук до інтернету, не встановивши на нього антивірусні програми, і просто залишити його на кілька днів. В результаті отримаєте аналогічне зараження", - каже Кевін Бомонт.

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