"ПриватБанк" подав до суду на Коломойського в США

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"ПриватБанк" подав позов до Канцелярського суду штату Делавер до колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського. Про це йдеться на сайті суду.

Жодні деталі позову та суть претензій поки не розголошуються. BBC News Україна звернулася до прес-секретаря "ПриватБанку" з проханням про коментар, проте відповіді поки не отримала.

"ПриватБанк" перебуває у державній власності з кінця 2016 року - банк потрапив у скрутне фінансове становище, та не зміг розрахуватися із боргами.

Рішення про націоналізацію підтримали, зокрема, у Міжнародному валютному фонді. Там заявили, що націоналізація була єдиним способом захистити вкладників і забезпечити стабільність фінансової системи.

Проте у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку й Кабміну і підтвердив, що націоналізація "ПриватБанку" була незаконною: в заяві суду йшлося, що НБУ, Мінфін та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не змогли надати суду передбачених законом підстав для віднесення "ПриватБанку" у 2016 році до категорії неплатоспроможних.

Водночас у вересні 2018 року той самий суд Києва під час розгляду позову від одного з клієнтів "ПриватБанку", навпаки, підтвердив правомірність ухваленого Національним банком рішення про віднесення "ПриватБанку" до категорії неплатоспроможних.

В НБУ тоді одразу ж заявили, що рішення суду є неправомірним і обіцяли його оскаржити.

Ігор Коломойський пізніше повідомив, що не має наміру повертати собі націоналізований банк, але хоче повернути капітал у розмірі двох мільярдів доларів.

Не перший позов Приватбанку проти Коломойського

Ще у 2017 році українська влада запросила компанію Kroll для проведення аудиту банку. Kroll підтвердив, що "ПриватБанк" перед націоналізацією вдавався до масштабних шахрайств, внаслідок чого збитки сягнули 5,5 млрд доларів.

Генеральна прокуратура України, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідували одразу кілька справ, пов'язаних із "ПриватБанком".

Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева у квітні 2017 року заявляла, що в останню ніч перед націоналізацією у "ПриватБанку" провели "шахрайські операції" на суму понад 16 мільярдів гривень.

Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС запевняв, що "це все - один великий фейк": "Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили".

Згодом ПриватБанк звернувся з позовом проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Добролюбова до Високого суду Лондона, а також до низки компаній, пов'язаних з цими особами.

Але зрештою суд розглядати позов відмовився, оскільки дійшов висновку, що не має юрисдикції на розгляд цієї справи.

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