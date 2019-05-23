Без зміни законів ЦВК не встигне підготуватися до виборів

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Для проведення позачергових виборів потрібні зміни до чинного законодавства, заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу.

23 травня в урядових газетах було опубліковано указ президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

Таким чином наступного дня, тобто 24 травня, починається виборчий процес позачергових виборів депутатів, заявила ЦВК.

Але згідно з чинною системою державних закупівель, ЦВК не вистачить відведених двох місяців на підготовку до виборів, заявила на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в даному разі триватиме лише 58 днів", - йдеться в заяві Центральної виборчої комісії.

Голова ЦВК пояснила, що строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу.

Зокрема ЦВК може не встигнути провести у визначені законом строки тендерні процедури для друку виборчих бюлетенів, виготовлення та доставку бланків протоколів про підрахунок голосів, актів та інших документів, формування ОВК та ДВК, а також змін у їх складі.

"Центральна виборча комісія готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року", - йдеться в заяві ЦВК.

Водночас ЦВК зазначає, що існує низка питань для забезпечення виборчого процесу відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, закон України "Про вибори народних депутатів України" містить застарілі положення, які не відповідають іншим чинним законам, неврегульовані положення, а також положення без механізму реалізації, зазначає ЦВК.

Серед таких питань - встановлення факту проживання, голосування військовослужбовців, які беруть участь в ООС, та подання декларацій.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За чинною процедурою закупівель ЦВК не встигне підготуватися до виборів, заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук

ЦВК зверталася з проханням прийняти ці закони вже давно, розповіла глава ЦВК.

"Я сподіваюся та очікую від президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до законів України, що важливо також, до найкращих демократичних європейських практик", - сказала пані Сліпачук.

Голова ЦВК також сказала, що наразі у Верховному суді не зареєстровано жодної скарги щодо розпуску Ради та призначення позачергових виборів.

"Виборчий процес є невідворотним", - сказала пані Сліпачук.

Раніше 23 травня координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк заявив, що його організація оскаржила у Верховному суді указ президента про розпуск Ради.

Щодо змін до виборчого кодексу, глава ЦВК наголосила: "Зміни виборчої системи не є можливим і доцільними з точки зору юридичної передбачуваності процесу".

"За два місяці до дня голосування змінювати систему неможливо", - додала вона. Це є порушенням виборчих прав громадян, вважає пані Сліпачук.

Пані Сліпачук висловила сподівання, що новий президент стане справжнім гарантом Конституції.

"Запит суспільства, який зараз існує стосовно оновлення парламенту, безумовно має право на реалізацію з боку президента. При цьому методи і способи цієї реалізації повинні проводитися лише у правових межах", - сказала глава ЦВК.

Президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту під час своєї інавгураційної промови.

20 травня президент підписав про це указ, призначивши дострокові вибори на 21 липня.

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