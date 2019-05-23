Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Богдан та Володимир Зеленський радіють результатам екзит-полів другого туру виборів, 21 квітня 2019 року.

Міністерство юстиції направило в Адміністрацію президента лист, в якому просить про люстраційну перевірку нового керівника АП Андрія Богдана.

Відповідне звернення опублікував у Facebook заступник міністра Сергій Петухов.

Сам Богдан називає своє призначення законним. За його версією, посада глави АП не підпадає під люстрацію.

"Відповідно до інформації, наданої у зверненнях ЗМІ та громадських організацій, вбачається, що до Богдана А.Й. можуть застосовуватися заборони, передбачені законом України "Про очищення влади", - йдеться в заяві.

Також Мін'юст просить надати копію трудової книжки та інформацію про початок перевірки щодо пана Богдана та його заступників.

Про результати цієї перевірки відомство просить повідомити в десятиденний строк.

Позиція Богдана

Андрій Богдан вже коментував цю ситуацію. За його словами, посада керівника АП не підпадає під закон про очищення влади.

Він пояснює, що згідно з законодавством, глава АП та його заступники виведені з-під державної служби, а тому він має право на цю посаду.

"Немає жодного порушення ні норм моралі, ні норм закону", - сказав пан Богдан в ефірі "112-Україна".

Його заступник Руслан Рябошапка теж дав таке пояснення, коли журналісти запитали його про люстрацію Богдана.

"Закон про очищення влади не поширюється на посади в органах державної влади. Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті", - сказав Рябошапка.

Норми закону

Копирайт изображения Скрін з сайту zakon.rada.gov.ua Image caption Закон "Про очищення влади"

Стаття друга закону "Про очищення влади" наводить перелік посад, які підпадають під люстрацію. Серед них - посада глави АП, а також його заступників.

Міністерство юстиції визначене цим законом як уповноважене проводити люстраційні перевірки. Саме тому воно і направило відповідного листа до Адміністрації президента.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Богдана главою АП 21 травня, на другий день після своєї інавгурації. До цього пан Богдан працював на високих посадах за часів Віктора Януковича, тому, пояснюють юристи, підпадає під заборону займати державні посади.

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