Синод ПЦУ підтримав Епіфанія. Філарет був проти

Члени синоду ПЦУ підтримали предстоятеля церкви митрополита Епіфанія. Проти виступив лише Філарет.

"Православна церква України зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України", - йдеться у заяві за підсумками засідання.

По завершенню синоду до журналістів вийшов митрополит Епіфаній.

На уточнююче запитання BBC News Україна про те, чи всі висловили йому підтримку, Епіфаній сказав: "Всі були одностайні, окрім патріарха Філарета".

За його словами, Філарет ще раз заявив на засіданні, що Київський патріархат існує, хоча інші члени намагалися його переконати в іншому.

"Певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували. Але всі побачили, що святійший патріарх Філарет є утвердженим у своїй думці", - сказав Епіфаній.

Також синод підтвердив, що ПЦУ у своїй діяльності чітко виконуватиме статут і томос. Раніше Філарет розкритикував зміст томосу та заявив, що не буде виконувати окремі його пункти.

Окрім того, синод роз'яснив порядок поминання під час богослужінь. Першим підноситься ім'я предстоятеля Епіфанія, а другим місцевого архієрея. Таким чином, було прибрано дуалізм, коли деякі священики під час служб першим чи другим підносили ім'я Філарета.

Як розповів ВВС News Україна митрополит Макарій, рішення щодо порядку поминання після певних дискусій підписав навіть Філарет.

Відповідаючи на запитання журналістів про імовірність покарання Філарета за таку поведінку, Епіфаній повідомив, що "для цього немає канонічних підстав".

Серед рішень синоду - і висвячення на єпископа Ольвійського Епіфанія (Дімітріу), який опікуватиметься грекомовною паствою. Він буде мати права вікарія предстоятеля ПЦУ. Його висвячення відбудеться 25 травня у Михайлівському монастирі.

Пізніше свою позицію озвучив журналістам і сам Філарет: "Синод, який проходив, був направлений на знищення Київського патріархату". Він повністю розкритикував рішення синоду, а Епіфанія запідозрив у тому, що той піддався впливу "антиукраїнських, московських сил".

"Вони впливають на предстоятеля і тому приймаються такі негативні рішення", - сказав Філарет.

Він вчергове заявив, що виступає за єдину українську православну церкву, але "не підтримує те, що написано в томосі".

Як виник конфлікт

З часу створення ПЦУ між Філаретом та Епіфанієм виникло протистояння за вплив у церкві, адже почесний патріарх не задовольняється символічним статусом і намагається отримати вирішальний вплив на життя церкви.

У бік Епіфанія лунали закиди про занадто тісну співпрацю з Константинополем.

Публічним цей скандал став напередодні вшанування священномученика Макарія. Філарет розіслав на нього запрошення усім єпископам, окрім Епіфанія. Та ще й на бланках Київського патріархату від імені патріарха.

Співрозмовники ВВС в оточенні Епіфанія розповіли, що там це сприйняли як спробу своєрідного показового виступу й оглядин підтримки Філарета з боку архієреїв церкви.

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І це нібито був один з етапів на шляху до революційних подій у церкві — зібрання помісного собору, на якому Філарет нібито прагне формально відновити Київський патріархат, повернути статут і синод УПЦ КП, а сам він має керувати церквою у якості патріарха.

Тоді Міністерство культури видало спеціальну заяву, в якій нагадало, що діяльність такого релігійного об'єднання, як Українська православна церква Київського Патріархату була припинена 15 грудня 2018 року.

На запрошення Філарета відгукнулися всього четверо єпископів з понад 60.

"Будемо і далі боротись за єдину помісну православну церкву, незалежну від Москви та Константинополя", — заявив Філарет під час проповіді у Володимирському соборі.

Митрополит Епіфаній в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що ніякого розколу в ПЦУ немає. "Загалом у нас є 65 архієреїв, які практично всі єдині в думці, що ми як Православна церква України надалі повинні утверджувати свій автокефальний статус, бути в єдності і намагатись отримати визнання з боку інших православних церков", - сказав він, коментуючи ситуацію.

До Філарета він готовий прислухатися, але його "ультиматуми" сприймає як приниження себе.

Вплив на томос і визнання церкви

Копирайт изображения Getty Images Image caption Архієреї, які підтримають ідею Філарета з відновлення Київського патріархату можуть стати "розкольниками"

За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія і не виключає застосування санкцій у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

Ті архієреї чи духівництво, які можуть піти за Філаретом, нібито ризикують стати для Константинополя "розкольниками" й опиняться у неканонічному статусі.

Джерела і в ПЦУ, і в українській владі припускали, що вихід з церкви Філарета попри скандал може навіть у дечому сприяти визнанню ПЦУ іншими церквами — адже для деяких з них фігура і великий вплив Філарета були проблемою.

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