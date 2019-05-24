Тереза Мей залишить посаду лідера партії, а згодом - прем'єра

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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила, що залишить посаду лідера Консервативної партії 7 червня.

Вона залишитиметься на посаді прем'єра країни до того часу, поки партія не обере нового лідера.

Рішення Мей залишити посаду не було неочікуваним. Про це впродовж останніх днів активно писали британські ЗМІ.

З початку року британський парламент тричі провалював голосування за план виходу з ЄС, який пані Мей укладала з Євросоюзом.

Останнім часом повідомлялося і про конфлікти між Мей та її однопартійцями, які були незадоволені результатами її роботи щодо реалізації "брекзиту".

Кілька міністрів заявляли BBC, що Мей більше не може залишатися на своїй посаді.

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"Я підписала умови нашого виходу. Я зробила все, що могла, щоб переконати депутатів схвалити цю угоду. На жаль, зробити це мені не вдалося", - сказала Мей під час свого виступу.

"Тепер для мене очевидно, що в інтересах Об'єднаного королівства - новий прем'єр, який продовжить ці зусилля", - додала вона.

Наприкінці свого виступу Мей не стримувала сліз.

Заяву про відставку пані Мей зробила одразу після зустрічі з міністром іноземних справ Джеремі Хантом і міністром внутрішніх справ Саджидом Джавідом. Вони висловили голові уряду свої побоювання щодо її нового плану щодо виходу Великої Британії з ЄС.

У середу у відставку також подала лідер більшості в палаті общин Андреа Ледсом, яка заявила, що більше не вірить, що нинішній уряд здатен довести вихід країн з ЄС до кінця.

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