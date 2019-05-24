Вагітна чи ні? Жаба покаже
Африканська гладенька шпоркова жаба (Xenopus) насолоджувался мирним існуванням у водоймах Субсахарської Африки протягом мільйонів років. До того самого доленосного дня у 1930-х роках, коли британський вчений вирішив зробити їй ін'єкцію сечі.
Ланселот Хогбен був біологом, який робив тваринам ін'єкції різних речовин, переважно гормонів, аби побачити, як вони відреагують.
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Після одного з таких експериментів він зробив випадкове відкриття, що гормони вагітності можуть викликати спонтанне відкладання яєць у цих мирних тварин.
Морін Сімонс згадує, як отримала результати тесту на вагітність за допомогою жаби Xenopus у середині 1960-х років.
"Я досі пригадую, це було щонайменше двічі, як приходить лікар у білому халаті, який із задоволенням каже: "Ви вагітні - жаби поклали яйця", - розповіла вона BBC.
Тести на жабах Xenopus не були недоступні для широкої громадськості. Вони були зарезервовані для використання в невідкладних, медичних випадках - наприклад, щоб відрізнити розвиток плода від росту пухлини.
У Морін було два викидні, і тільки жаби змогли сказати правду.
"Я тепер розумію, наскільки великий привілей я отримала, аби пройти ці тести", - каже вона.
Історик медицини Джессі Ольшинко-Грин з Університету Стратклайда каже, що хоча ідея звучить зараз дивно для нас, принцип тесту ідентичний сучасним домашнім тестам. Те, що насправді змінилося, - це те, як ми говоримо про вагітність.
"Перенесіть себе назад у 1930-і роки, вагітність була непомітною. Ви б не надрукували слово "вагітність" у газеті. Це було занадто біологічно і певним чином грубо", - каже він.
Джессі Ольшинко-Грин вважає, що тест на жабах приніс видимість вагітності.
"Тестування на вагітність безумовно є частиною створення цієї нової культури, в якій ми живемо сьогодні, що насправді зробила вагітність і пологи, відтворення такими публічними", - впевнений він.
Жабам зрештою дали спокій, коли перші домашні тести на вагітність стали доступні у 1970-х роках.