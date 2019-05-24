У французькому Ліоні стався вибух "поштової бомби": є поранені

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У центрі французького міста Ліон стався вибух "поштової бомби", внаслідок якого постраждали восьмеро перехожих.

Всі вони мають поверхневі поранення. Серед постраждалих - 8-річна дівчинка.

Повідомляється, що перехожі бачили велосипедиста, який залишив посилку, в якій і знаходився вибуховий пристрій, біля пекарні на вулиці Віктора Гюго.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух "атакою".

Прокуратура почала розслідування в третьому за величиною місті країни.

Вибуховий пристрій, як повідомляється, був повний гвинтів, гайок та болтів, і вибухнув близько 18:30 за київським часом на вулиці Віктора Гюго в історичному центрі Ліона, між річками Сона і Рона.

Мер другого округу міста Ліон Дені Бролік'є впевнений, що пристрій був розроблений, щоб спричинити травми та поранення.

Декілька свідків повідомили йому, що пристрій був у сумці, яку залишила людина, знята муніципальною системою відеоспостереження.