Хто замість Терези Мей? Борис Джонсон - основний претендент

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24 травня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила, що піде у відставку з 7 червня. Її наступником точно стане представник Консервативної партії, оскільки наступні парламентські вибори заплановані тільки на 2022 рік.

Нового лідера консерватори хочуть обрати до щорічної партійної конференції, яка проходитиме наприкінці вересня.

Згідно з внутрішньопартійними опитуваннями, основний претендент на місце Терези Мей - Борис Джонсон. Втім, опонентів у партії в нього теж вистачає. Консерваторам необхідно згуртувати розколоту "брекзитом" партію, а Джонсон - не найбільший майстер компромісів.

Ось як виглядає п'ятірка потенційних наступників Мей прямо зараз - згідно з опитуванням, проведеним у квітні цього року.

Борис Джонсон

Колишньому меру Лондона і екс-міністру закордонних справ симпатизують 32,4% однопартійців. Приблизно стільки ж симпатизують усім іншим кандидатам разом взятим.

Проте Джонсону це ще нічого не гарантує: він так само був лідером рейтингу популярності в партії і у 2016 році, але навіть не висунув свою кандидатуру через внутрішні інтриги - і головою уряду стала Тереза Мей.

Джонсон - один з головних політиків, завдяки яким "брекзит" взагалі став можливим. Але зрештою він програв.

Не отримавши посаду прем'єра, він став міністром закордонних справ - сьогодні здається, що для цієї ролі він був недостатньо дипломатичним.

Він звинувачував Євросоюз у тому, що політика Брюсселя призвела до війни в Україні, президента Башара Асада Джонсон називав "чудовиськом", а російського президента Володимира Путіна порівнював з ельфом Доббі з саги про Гаррі Поттера.

Така кар'єра логічним чином призвела до відставки: Джонсон пішов після занадто м'якої, на його думку, угоди з ЄС, яку підготувала його ж партія.

Впродовж останніх місяців Джонсон був депутатом і не займав жодних посад в уряді, різко критикував Терезу Мей і продовжував потрапляти в незручні ситуації. Приміром, 3 травня він заявив, що проголосував на місцевих виборах, хоча в той день на його окрузі нікого не обирали.

Домінік Рааб

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"Достойно як і завжди", - так у своєму Twitter відставку Терези Мей прокоментував колишній міністр у справах виходу Британії з ЄС Домінік Рааб. Йому симпатизують 14,7% однопартійців.

Рааб також є прихильником "жорсткого брекзиту", і діяльність пані Мей він не завжди оцінював так само компліментарно, як цього разу.

Міністром у справах виходу з ЄС він став у липні 2018 року, а вже в листопаді подав у відставку - тому що не міг "з чистою совістю" підтримувати план угоди з Євросоюзом, запропонований Терезою Мей.

Майкл Гоув

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Лідером партії Майкла Гоува бачать 8,4% однопартійців.

Кілька років він працював журналістом, в уряді - з 2010 року. У 2016 саме Гоув не дав стати прем'єр-міністром Борису Джонсону - замість того, щоб підтримати його, як було домовлено, Гоув оголосив про власні прем'єрські амбіції.

Він програв Терезі Мей і на рік залишився без посади в уряді. У 2017 році Гоув став міністром сільського господарства і навколишнього середовища.

Гоув - один із головних прихильників "брекзиту".

Джеремі Хант

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У 2018 році Джеремі Хант замінив Бориса Джонсона на посаді голови британського МЗС. Як і в його попередника, у Ханта не було жодного дипломатичного досвіду. В уряді він займався питаннями культури, відповідав за проведення Олімпійських ігор в Лондоні у 2012 році, працював міністром охорони здоров'я.

Хант також є прихильником "брекзиту". Незабаром після призначення він порівняв ЄС з СРСР.

Градус критики у відповідь був приблизно таким: координатор Європарламенту з питань "брекзиту" Гай Верхофстадт припустив, що Вінстон Черчилль і Маргарет Тетчер, які захищали європейські свободу і демократію, після такої заяви Ханта "перевернулися в могилах".

Кандидатуру Ханта підтримують 6,5% членів Консервативної партії.

Саджид Джавід

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Саджид Джавід працював на різних посадах в уряді консерваторів. У 2017 році став міністром внутрішніх справ. Новим прем'єром його хотіли б бачити 4,7% торі.

Джавід - син емігрантів з Пакистану. Незабаром після свого призначення він пообіцяв, що ставлення до людей буде більш достойним, а міграційна політика - більш справедливою.

Про Джавіда можна сказати, що він є одним з небагатьох високопоставлених британських політиків, в яких немає часу на "брекзит" (загалом він підтримав варіанти угоди з ЄС, запропоновані Терезою Мей).

Джавід бореться з рекордною кількістю нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити у Велику Британію через Ла-Манш. Кількість злочинів з використання холодної зброї у Британії зараз - на рівні Другої світової війни.

Саджид Джавід ухвалив резонансне рішення про позбавлення громадянства Шаміми Бегум - дівчини, яка поїхала з Лондона, щоб приєднатися до угруповання "Ісламська держава".

Нарешті прямо зараз він - один із тих, хто вирішує долю Джуліана Ассанжа, який перебуває у Великій Британії і може бути засуджений до 180 років в'язниці у США.

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