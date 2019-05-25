У Києві з'явився пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото

Копирайт изображения Віталій Кличко Image caption Пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом

Мер Києва Віталій Кличко ввечері 25 травня відкрив пішохідно-велосипедний міст, що з'єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вигляд мосту згори за кілька тижнів до відкриття

У киян цей міст жартома вже отримав назву "міст Кличка".

Копирайт изображения Віталій Кличко

Копирайт изображения Віталій Кличко

Вартість будівництва мосту, а також укріплення схилів і реконструкції парку "Володимирська гірка" склав понад 400 мільйонів гривень, з них сам міст обійшовся в 270 мільйонів.

Довжина мосту складає 210 метрів, ширина - від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків, мостовий перехід зроблений з бетону і пластику. Висота опор перевищує 30 метрів.

У межах реконструкції відремонтували та проклали нові доріжки від Андріївського узвозу до нового мосту через парк "Володимирська гірка".

Будівництво мосту розпочалось ще наприкінці минулого року, а намір його збудувати з'явився аж в 2013 році.

Спорудження мосту супроводжувалось низкою гучних скандалів.

Спочатку виникло непорозуміння через критику будівництва з боку ЮНЕСКО, а потім швейцарські архітектори звинуватили київську владу у неправомірному використанні проекту мосту, який вони надавали на конкурс ще в 2013 році.

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