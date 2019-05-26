Зеленський прийшов на "Лігу сміху". Як реагують соцмережі

Копирайт изображения Facebook Студії Квартал 95 Image caption Зеленський передав повноваження ведучого "Ліги сміху" Дмитру Кошовому.

Президент Володимир Зеленський у суботу з'явився на концерті гумористичного проекту "Ліга сміху" в "Жовтневому палаці" у Києві, чим викликав бурхливу реакцію соцмереж.

Зеленський вибіг на сцену з мікрофоном на початку концерту, трохи потанцював під овації публіки, а далі сказав: "Добрий вечір. Більше слів у мене немає. Я вас люблю".

Після цього він традиційно поцілував Євгена Кошового в голову та передав йому мікрофон. Таким чином, він дав зрозуміти, що відтепер Кошовий буде ведучим цього шоу, яке створила "Студія Квартал 95".

Далі президент пішов у зал та сів біля своєї дружини Олени дивитися концерт.

Відео цього виступу виклала в своєму Instagram "Зе!Команда!". Там повідомили, що Зеленський прибув на зйомки "Ліги сміху". "Як вам таке?", - питає користувачів команда Зеленського.

Також в соцмережах можна знайти багато відео та фото з цього виступу, які розмістили користувачі соцмереж. При цьому їхня реакція досить неоднозначна - частина схвалила такий крок Зеленського, інші - розкритикували за те, що замість вирішувати проблеми країни, він ходить на гумористичні шоу.

"Люди звикли дивитись на старих, похмурих та пузатих президентів. Час робити майбутнє за новим та креативним розумінням, щоб змінюватися на краще", - пише користувачка oksidion, коментуючи відео "Зе!Команди!".

Фото з цього концерту розмістив гуморист Сергій Сивохо, який активно підтримував Зеленського під час виборчої кампанії.

Користувач Костянтин Євтушенко підтримує такі дії президента і каже, що він всіх "приємно здивував".

Але є і багато тих, хто вважає таку поведінку Зеленського недоречною. В основному критики звертають увагу на те, що нині Зеленський став президентом, а отже має перейти від розваг до серйозних справ.

"І це в той час, коли на Сході один воїн загинув, а один поранений, 8 попали в полон, весь світ займається визволенням наших моряків", - коментує ситуацію у Facebook Андрій Скупейко.

Інший користувач Леонід Шипко теж критикує Зеленського за таку поведінку.

"Ідеального обрали президента. Йому просто чхати на країну", - пише у Facebook Світлана Пьострая.

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