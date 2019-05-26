Копирайт изображения Matthew Horwood/ Getty Images Image caption Вчені кажуть, що ці дерева були під водою та піском 4,5 тисяч років.

Доісторичний ліс, який залишався похованим під піском та водою протягом 4,5 тисяч років, раптово з'явився після урагану в Уельсі.

Під напором сильного вітру море відступило, оголивши поклади торфу, під яким ховалися дерева. Потім цей торф розвіяв вітер.

Скам'янілі дерева можна побачити між селами Борт та Ініслас у графстві Кередігіон.

У XVII столітті був записаний міф про загиблу під водою цивілізацію, яку називали "Затонулою сотнею".

Вважають, що ця територія була колись родючою землею з поселеннями, захищеними від повеней шлюзами і дамбами.

В легендах розповідається, що цю землю неодноразово затоплювали сильні шторми.

У VI столітті н.е. в цьому районі було затоплено 16 сіл, багато людей загинули.

Копирайт изображения Matthew Horwood/ Getty Images

Копирайт изображения Matthew Horwood/ Getty Images

Копирайт изображения Matthew Horwood/ Getty Images

Копирайт изображения Matthew Horwood/ Getty Images

Один з міфів розповідає, що ці родючі землі розташовані приблизно в 30 км на захід від нинішньої берегової лінії, в теперішній акваторії затоки Кардіган.

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