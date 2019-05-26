Як Київ святкує День міста - фото
У неділю, 26 травня, Київ святкує День міста. Цьому святу присвятили багато різних спортивних, мистецьких і благодійних подій.
Це - 27-й благодійний "Пробіг під каштанами". Щороку ця акція нагадує про проблему вроджених вад серця та можливості її вирішення.
Зібрані кошти направляють на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.
Дав старт благодійній акції мер Віталій Кличко.
На Андріївському узвозі цього дня проходить святковий ярмарок.
Також у неділю в столиці проходять Міжнародні змагання з велосипедного спорту Horizon Park Classic.
Цього дня на "Співочому полі" відбудеться фестиваль хорового мистецтва, біля "Арки дружби народів" міжнародний турнір з кікбоксингу, а увечері на Контрактовій площі - концерт "Космічна симфонія".
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