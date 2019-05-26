Шаурма чи перепічка? Соцмережі смакують пост Зеленського про Київ

Копирайт изображения Getty Images/Facebook Київська перепічка

У неділю Київ святкує День міста і з цієї нагоди привітав місто президент Володимир Зеленський.

"Я переїхав до Києва у 2003 році. По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати", - згадує президент на своїй сторінці у Facebook.

Згадав він у вітанні про красу і унікальність столиці. Та бурхливу реакцію соцмереж викликала зовсім інша фраза: "Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро".

Відразу після публікації цього посту соцмережі зарясніли жартами та дискусіями про те, чи дійсно Київ пахне шаурмою, та чому саме так новообраний президент характеризує столицю.

"Я так розумію, що тепер замість котлети по-київськи у нас шаурма головна візитівка міста?", - питає у Facebook Юлія Кірієнко.

"Запах шаурми. В Києві. Ага", - обурюється журналістка Соня Кошкіна.

Під її постом в дискусію вступає депутат Сергій Лещенко: "Київ - це набагато більше про шаурму та кальян, ніж про смузі та брауні. Така реальність".

Інший депутат Борислав Береза вважає, що символом вуличної їжі столиці є "Київська перепічка", а не шаурма. Багато користувачів підтримали цю думку.

Є такі, хто відверто розкритикував згадку президентом шаурми у пості про Київ. Користувач Святослав Батов пише, що має зовсім інші асоціації з містом і не сприймає хід думок Зеленського.

Інші підтримують президента. На захист Володимира Зеленського стала користувачка Аліна Шубська. "Реально біля кожного метро шаурма. І реально вона пахне. І реально двічі на день, користуючись метро, ти цей запах будеш вдихати та асоціювати з містом".

Але найбільше на цю тему люди жартують. "Поїду, погуляю, з'їм святкової шаурми", - написав журналіст Сергій Грішин.

"Акції шаурми мають злетіти до небес після цієї реклами! Шаурма - їжа богів, тепер офіційно", - жартує Андрій Дворніков.

А експерт Віктор Таран після посту Зеленського навіть написав вірш про Київ та шаурму.

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