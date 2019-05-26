Мітинг у Рівному: Зеленський попросив не карати протестувальників

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Президент Володимир Зеленський закликав поліцію не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

Про це президент написав у себе на Facebook, коментуючи ситуацію з затриманням двох людей, які влаштували пікет за імпічмент Зеленського в Рівному.

20-річний хлопець і 16-річна дівчина вийшли на мітинг 25 травня з плакатами "Імпічмент президенту" та "Не кумівство, а по-братськи".

У відділку поліції на них склали адмінпротоколи, пояснивши, що вони не подали заздалегідь відповідної заявки про проведення мітингу.

Протокол склали і на матір неповнолітньої дівчини - за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

"З'ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному", - написав пан Зеленський.

"Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м'якше. В поліції проведуть службову перевірку", - додав він.

У неділю, 26 травня, кілька десятків активістів вийшли на мітинг біля будівлі МВС у Києві, протестуючи проти позбавлення права на мирний протест учасників пікету в Рівному.

Що каже поліція?

Начальник поліції Рівненської області Валерій Самчук ініціював службову перевірку щодо інциденту 25 травня, повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

За даними поліції, правоохоронці побачили двох молодих людей з плакатами "політичного спрямування" в суботу близько 12 години дня на Майдані Незалежності в Рівному.

Дівчині і хлопцю запропонували пройти до відділку поліції для встановлення їхніх осіб, обоє погодилися, повідомляє прес-служба поліції.

"При цьому жодним чином їхня свобода та пересування не обмежувались", - наголошується в повідомленні.

Копирайт изображения Радіо Трек Image caption Двоє протестувальників вийшли на площу в Рівному в суботу, 25 травня

Рівненська місцева прокуратура перевірила складені адмінпротоколи і не виявила порушень з боку поліцейських.

Правоохоронці діяли в рамках покладених на них законодавством обов'язків, заявив начальник головного управління Нацполіції в Рівненській області Валерій Самчук.

Однак він каже, що поліцейські могли діяти м'якіше.

"Поліція області поважає думку громадськості та вважає, що для недопущення конфліктних ситуацій із мешканцями міста, які мають іншу громадянську позицію, доцільніше було б обмежитись профілактичною бесідою у дотриманні вимог законодавства при проведенні подібних акцій", - зазначив пан Самчук.

Остаточну правову оцінку діям поліцейських визначать за результатами комплексної службової перевірки.

"Негоже грати в політику"

Раніше перша віце-спікерка ВР Ірина Геращенко висловила обурення щодо затримання мітингувальників у Рівному, які вийшли на пікет з плакатом за імпічмент Зеленського.

Вона заявила, що готує запит до Нацполіції. "Негоже МВС грати в політику", - зазначила вона у себе на Facebook.

Правозахисниця Олександра Дворецька нагадала, що в Україні згідно з Конституцією діє повідомчий характер проведення зібрання.

"Відсутність повідомлення про проведення зібрання не робить його незаконним", - зазначила правозахисниця.

Вона зауважила, що причин зупиняти акцію в Рівному не було, адже не було заборони суду на проведення акції.

"Не йдеться в повідомленні поліції і про порушення громадського порядку на центральній площі Рівного, чи загрозі іншим людям, в разі проведення такого зібрання, а це означає, що причин зупиняти зібрання не було", - додала правозахисниця.

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