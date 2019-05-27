Партія брекзиту перемогла на виборах в Європарламент у Британії

Копирайт изображения PA Image caption У одного з натхненників брекзиту Найджела Фараджа нова партія. Вона так і називається: Партія брекзиту. З нею він тріумфально обрався до Європарламенту

Нова Партія брекзиту на чолі з Найджелом Фараджом отримала найбільшу кількість голосів на виборах до Європейського парламенту в Великій Британії.

Друге місце зайняла партія ліберал-демократів, яка виступає категорично проти виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Дві провідні британські партії — лейбористи й консерватори — втратили багато голосів у порівнянні з минулими виборами 2014 року, причому керівні консерватори опинилися на п'ятому місці, поступившись також проєвропейській Партії зелених.

Що вибори в Європарламент у Британії взагалі відбудуться, стало зрозуміло лише у квітні нинішнього року, коли консервативний уряд Терези Мей виявився неспроможним провести через парламент угоду про умови виходу з ЄС до початкової дати "брекзиту" — 29 березня — і був змушений просити про відстрочку.

На даний момент Британія залишається членом Євросоюзу до 31 жовтня, але зможе вийти раніше, якщо угоду, яку вже три рази відкинув британський парламент, все ж вдасться ухвалити.

Поляризована Британія

На даний момент визначилися 64 обраних депутати Європарламенту з 73, яких делегують від Британії. З цього числа 28 мандатів отримує Партія брекзиту, 15 — ліберал-демократи, 10 — лейбористи, сім — зелені, три — консерватори й одне — валлійська партія Plaid Cymru (Плайд камрі).

Явка в Британії, за попередніми даними, виявиться нижче середньої та складе близько 37%. При цьому в інших європейських країнах явка зросла в порівнянні з минулими виборами й склала в середньому 51%.

В Англії, Шотландії та Уельсі на виборах в Європарламент застосовується пропорційна система (на відміну від мажоритарної, яка застосовується на всіх інших виборах в Англії та Уельсі): партії висувають списки кандидатів у кожному з дев'яти регіонів, на які розділена Англія, і єдиний список для Шотландії та Уельсу. Чим більше виборців голосує за партію, тим більше кандидатів зі списку стануть депутатами.

Наприклад, у Лондоні перемогли ліберал-демократи, і їм дісталося три місця в Європарламенті. Друге і третє місце зайняли відповідно лейбористи й Партія брекзиту, і їм дісталося по два місця. Ще один лондонський мандат дістався "зеленим", які прийшли четвертими. Консерватори та інші партії обрати своїх кандидатів у Лондоні не змогли.

Результати в Лондоні нетипові для Англії: в семи англійських регіонах, у яких підведені результати на даний момент, перше місце зайняла Партія брекзиту; вона ж зайняла перше місце в Уельсі.

Слабкі результати Лейбористської партії британські аналітики схильні пояснювати її невиразною позицією по "брекзиту": в партії представлені два великі блоки виборців — жителі великих міст — в масі своїй противники виходу з ЄС — і жителі колишніх індустріальних районів, серед яких багато "брекзитерів".

Не бажаючи відштовхнути ні тих ні інших, керівництво партії воліло говорити, що у країни є більш нагальні проблеми, ніж "брекзит", і що бажання виборців, які проголосували за "брекзит", вони здатні виконати краще, ніж нинішній уряд.

Виборці консерваторів, з іншого боку, в масі своїй переметнулися до Партії брекзиту, розчарувавшись у тому, що уряд Мей досі не зміг вивести країну з Євросоюзу.

Найджел Фарадж, один із лідерів кампанії за вихід із ЄС перед референдумом 2016 року, створив свою нову Партію брекзиту лише 12 квітня. До цього він очолював Партію незалежності Сполученого Королівства, яка до сих пір існує і брала участь у нинішніх виборах в Європарламент, але судячи за наявними на даний момент результатами, безуспішно.

Які результати в інших країнах ЄС

Вибори до Європарламенту проводилися починаючи з четверга у всіх 28 країнах ЄС. На цих виборах перемогу пророкували правопопулістським партіям, які останніми роками набирали популярність у багатьох країнах Європи. Такі партії справді виступили досить успішно, але більшості, судячи з попередніх результатів, не отримають.

Копирайт изображения Chesnot Image caption У Франції перемогу здобула права партія Марі Ле Пен

У країнах, де подібні партії перебувають при владі, таких як Італія, Угорщина і Польща, вони зайняли перше місце і на нинішніх виборах.

У Франції партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен також посіла перше місце, трохи потіснивши партію президента Емманюеля Макрона.

У Греції перше місце посіла консервативна партія "Нова демократія", змусивши прем'єра Алексіса Ципраса негайно оголосити в країні дострокові парламентські вибори.

Водночас, у таких країнах, як Нідерланди й Данія, євроскептичні партії програли. В Естонії права партія ЕКРЕ також посіла четверте місце і не отримає жодного депутатського мандата.

В Іспанії та Португалії керівні лівоцентристські партії перемогли й на європейських виборах.

Ліберальні партії успішно виступили в Словаччині.

Також у багатьох країнах успішно виступили екологічні партії (в Британії результат "зелених" також можна вважати успіхом, але частково він пов'язаний з чіткою позицією партії проти "брекзиту").

У Німеччині "зелені" відібрали голоси у правлячого блоку ХДС/ХСС і посіли друге місце. Вони ж посіли третє місце на виборах у Франції.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" зайняла четверте місце, поліпшивши свій результат 2014 року з 7,1% до 10,8% голосів.

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