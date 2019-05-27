Росія не виконуватиме рішення трибуналу ООН про звільнення українських моряків

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Росія не має наміру виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення 24 захоплених українських моряків та повернення трьох кораблів.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в коментарі російському виданню "Ведомости" заявив, що рішення суду не змінить позицію РФ.

"Позиція не може змінитись. Має завершитись слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон й відбутися суд", — сказав прес-секретар.

25 травня трибунал ООН прийняв рішення про тимчасові заходи у справі за позовом України щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

За місяць Росія має звітувати трибуналу про його виконання.

"Звільнити три українські кораблі та 24 військовослужбовців та дозволити їм повернутись до України", — йдеться в ухвалі трибуналу.

Проте трибунал не став вимагати від РФ припинити кримінальне переслідування моряків, про що Україна просила у позові.

Проти такого рішення голосував тільки суддя трибуналу Роман Колодкін від Росії.

Росія відмовилася брати участь у слуханнях щодо імунітету українських моряків, хоча наприкінці квітня брала участь у підготовчому дзвінку з головою трибуналу.

"Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків", — заявила раніше заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Під час засідання трибуналу суддя зазначив, що "Росія мала достатньо можливостей для представлення своєї точки зору", а неявка РФ не зупиняє трибунал у застосуванні тимчасових заходів.

Представники України в ході розгляду справи зазначили, що Росія заперечує юрисдикцію трибуналу щодо цього випадку, оскільки мали місце "військові дії", проте заперечує те, що українські моряки є військовополоненими.

За словами юристів, які представляють інтереси України, такі позиції суперечать одна одній.

Захоплення кораблів

25 листопада 2019 року російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

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24 члени екіпажу, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Кілька з них під час обстрілу росіянами отримали поранення.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони територіальних вод від узбережжя Криму.

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