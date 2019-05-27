"Слуга народу" йде в Раду. Інтернет-партія з онлайн-відгуками про кандидатів

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Партія "Слуга народу" збирається взяти участь у виборах до Верховної Ради. Її головою став радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Раніше керівником партії був голова передвиборчого штабу Зеленського Іван Баканов, проте президент призначив його першим заступником голови СБУ.

Сам Разумков на прес-конференції в понеділок заявив, що партія на своєму з'їзді призначила його керівником, Олександра Корнієнка — керівником виборчого штабу, а керівником діджитал-напрямку - Михайла Федорова, який відповідав за ці ж питання у штабі Зеленського.

"Сьогодні партія готується до майбутніх парламентських виборів. Ви бачите, що ті зміни, на які сподівалося суспільство, поки що в тому об'ємі, на який є запит наших громадян, ще не реалізовані", — сказав Дмитро Разумков.

За його словами, запит на зміни тільки зростає, але у президента мало механізмів для "реалізації тих завдань, які йому поставили в ході виборчої кампанії".

"Зрозумілої, прозорої та конструктивної роботи на благо громадян України поки не відбулося", — сказав голова партії, коментуючи співпрацю президента з нинішнім складом парламенту.

Олександр Корнієнко додав, що перший етап з'їзду відбудеться орієнтовно 8 червня. На з'їзді партія планує представити програму та кандидатів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівником партії "Слуга народу" став радник Зеленського Дмитро Разумков

Дочасні вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня.

Кандидати

Керівник виборчого штабу партії зазначив, що вони вже шукають людей, які могли б стати кандидатами від партії, в тому числі у мажоритарних округах.

При цьому серед кандидатів не має бути чинних парламентарів, проте вони можуть бути у списку.

За його словами, частина кандидатів — волонтери ще з часів президентської передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.

Керівник діджитал-напрямку Михайло Федоров зазначив, що податися на конкурс у список партії можна буде вже за декілька днів на відповідному сайті.

Політсила планує проводити багатоступеневу перевірку кандидатів: безпекову, перевірку доброчесності та кадрову перевірку із залученням HR-агенцій.

Крім того, охочі мають представити концепції своїх майбутніх законопроектів та ідеї для роботи у комітетах парламенту.

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Після того, як партія представить список кандидатів на своєму з'їзді, то дасть можливість виборцям залишати відгук про них на сайті. Відгуки будуть перевіряти, а на їхній основі прийматимуть рішення про можливе виключення кандидата.

"В законодавстві є можливість до 8 липня виключити людину зі списку", - сказав пан Корнієнко.

Кандидат у депутати від партії, за словами Разумкова, має бути таким:

високоморальний, з принципами,

має можливість і бажання втілити задачі суспільства,

успішний у своїй сфері,

має гарну репутацію,

командний гравець,

поділятиме принципи і задачі громадян України.

"Протягом десяти днів, можливо, двох тижнів, відкриються прозорі офіси партії "Слуга народу". Вони будуть невеликі, бо у нас партія в основному — інтернет-партія, бо ми йдемо до діджиталізації країни", — сказав Олександр Корнієнко.

Агітація президента та фінансування

За словами Дмитра Разумкова, президент не братиме участі в агітації за партію.

"У Володимира Олександровича достатньо сьогодні інших завдань, які йому потрібно виконувати, а не брати участь у виборчій кампанії", — сказав пан Разумков.

Він додав, що фінансування політсили буде відкритим і основу його складуть кошти фізичних осіб, які захочуть підтримати партію.

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