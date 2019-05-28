Що за комаха, яку шукають тисячі волонтерів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пінявка вилуплюється на рослинах на початку року.

Ви коли-небудь бачили плями з піни на рослинах та дивувалися, звідки вони могли взятися?

Наявність такої речовини є ознакою присутності комахи пінявки, яка харчується рослинами. В цій піні, яку ще називають "зозулині сльози", живуть її личинки.

Вчені закликали тисячі добровольців допомогти фіксувати цю комаху по всій території Великої Британії.

Ця інформація потрібна для того, аби простежити її поширення в країні, а це в свою чергу допоможе протидіяти хворобам рослин.

Основна біда, яку приносить пінявка - зараження бактерією Xylella, яка вже завдала удару по рослинах в кількох країнах Європи. Вона захопила оливкові плантації на півдні Італії, саме тому Велика Британія перебуває у стані підвищеної готовності.

Є величезна кількість рослин, які може вразити бактерія Xylella - від садових, таких як розмарин і лаванда, до дуба, каже доктор Ребека Робінсон з Королівського садівничого товариства.

"Xylella має 563 різних рослин-господарів у всьому світі, тому вона впливає на величезний діапазон видів", - сказала вона BBC News.

"Може статися справді руйнівна річ - бактерія може вразити дерева і нашої місцевості".

Вчені закликають добровольців фіксувати, де і коли вони бачили пінявку, в яких садах, луках та лісах.

Image caption Так виглядає червоно-чорна пінявка.

Факти про пінявку

Це маленька комаха, яка висмоктує сік рослини

Її можна знайти у садах, луках та лісах з квітня по кінець червня

У Британії найбільш поширеним видом є лугова пінявка. Доросла комаха має довжину 0,5 см, колір від блідо-коричневого до чорного і може стрибати на довжину, в рази більшу за довжину тіла

Червоно-чорна пінявка з'являється на корінні рослин, а не в слині на стеблах рослин

У Великій Британії є десять видів пінявки, молоді комахи виробляють білі, пінисті краплі слини на листках і гілках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ці комахи виробляють білі, пінисті краплі слини на листках і гілках.

Результати волонтерської діяльності потім допоможуть скласти карту поширення цієї комахи, аби протидіяти бактерії Xylella.

Що таке Xylella?

Xylella fastidiosa прибула до Європи шість років тому, вона знищує оливкові плантації на півдні Італії та поширюється на різні країни ЄС, включаючи Францію та Іспанію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оливкові дерева, вражені бактерією Xylella.

Бактерія переміщується з однієї рослини на іншу за допомогою комах, таких як пінявка.

На думку експертів, Xylella є одним з найнебезпечніших патогенів у всьому світі.

Якщо вона досягне Великої Британії, то всі рослини-господарі, які знаходяться на відстані 100 метрів від хворої рослини, мають бути знищені.

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