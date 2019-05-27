Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в зону конфлікту. За повідомленням прес-служби президента, у понеділок він побував на Луганщині, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Копирайт изображения Прес-служба президента

"Поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Копирайт изображения Прес-служба президента

У Станиці Луганській президент побував на передовій, в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника була за 400 метрів, твердить прес-служба.

Копирайт изображения Прес-служба президента

Оглянувши побут військових, пан Зеленський заявив про необхідність покращити забезпечення.

Копирайт изображения Прес-служба президента

На Луганщині він заслухав доповідь командувача операції Об'єднаних сил Олександра Сирського про ситуацію на Донбасі. У нараді взяв участь і новий начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Копирайт изображения Прес-служба президента

Копирайт изображения Прес-служба президента

Копирайт изображения Прес-служба президента

Копирайт изображения Прес-служба президента

Копирайт изображения Прес-служба президента

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