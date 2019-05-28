В Японії чоловік напав із ножем на дітей. Є загиблі

Копирайт изображения Reuters Image caption На місці події працюють екстрені служби

У японському місті Кавасакі озброєний ножами чоловік напав на групу школярів, які чекали на автобус.

Під час нападу, як повідомляється, двоє людей загинули, 16 отримали поранення. Поліція підтвердила загибель однієї дівчинки.

Підозрюваний, за повідомленнями, трохи старше 50 років, завдав собі удар ножем у горло. Його заарештували, проте чоловік помер від отриманого поранення.

Мотив нападу невідомий.

За інформацією японської телерадіокомпанії NHK, поліція виявила два ножі на місці події.

Копирайт изображения Reuters Image caption Медики встановили намети для надання першої допомоги постраждалим

Представник пожежної служби Кавасакі повідомив AFP, що повідомлення про напад на школярів надійшло о 7:44 ранку за місцевим часом.

Водій шкільного автобуса розповів NHK, що бачив, як підозрюваний наближається до черги школярів, які саме чекали на автобус в одному з житлових районів міста.

"Я побачив чоловіка біля автобусної зупинки, який стікав кров'ю. Я бачив також, що молодші школярі лежать на землі. Тут тихий район. Дуже страшно бачити подібне", — розповів очевидець в інтерв'ю NHK.

Рівень злочинності в Японії — один з найнижчих у світі, але останнім часом зросла кількість нападів із застосуванням холодної зброї.

У 2016 році в центрі для людей з психічними захворюваннями колишній працівник вдарив ножем 19 людей. Як повідомляється, він сказав, що хотів, аби люди з обмеженими можливостями зникли.

У 2008 році чоловік в'їхав на фургоні у жвавий район в Токіо, після чого почав завдавати ударів ножем пішоходам. Тоді загинули семеро людей.

У 2001 році чоловік з ножем напав на школярів у Осаці. Тоді загинуло вісім людей.

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