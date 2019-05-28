Парламент Австрії виніс вотум недовіри канцлеру. Вперше з 1945 року

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Канцлер Австрії Себастьян Курц і його уряд втратили вотум довіри в парламенті. Це перша подібна поразка австрійського уряду за всі післявоєнні роки.

Колишній член керівної коаліції Курца — крайньоправа "Партія свободи" — також проголосувала за вотум недовіри.

Коаліційний уряд розвалився після того, як у ЗМІ з'явилися відеозаписи лідера "Партії свободи" Хайнца-Крістіана Штрахе, на яких він обговорює можливість фінансування партії з боку неназваного, і, наскільки відомо, фіктивного російського олігарха, в обмін на державні контракти.

Штрахе займав донедавна посаду віце-канцлера, а також відомий прихильним ставленням до Росії. Він з однопартійцями відвідував анексований Крим.

Президент Австрії призначив віце-канцлера Гартвіґа Льоґера тимчасовим канцлером.

Льоґер - член правоцентристської Народної партії (ÖVP) Курца і міністр фінансів країни, буде виконуватиме свої обов'язки, поки не буде призначений новий перехідний уряд на період до дочасних парламентських виборів, на які очікують у вересні.

Себастьяну Курцу всього 32 роки, і він був наймолодшим лідером країни у світі.

Що сталося в парламенті?

Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) висунула відразу два вотуму недовіри: один проти Себастьяна Курца особисто, а другий — проти його уряду.

Копирайт изображения EPA Image caption До розвалу коаліції і кризи в Австрії призвела публікація відеозапису розмови лідера "Партії свободи" Хайнца-Крістіана Штрахе з жінкою, яка називала себе племінницею російського олігарха

Для того, щоб вотум недовіри відбувся, необхідна проста більшість голосів у парламенті. У нижній палаті парламенту Австрії 183 депутати. У соціал-демократів — 52 мандати, у "Партії свободи" — 51.

Сам Курц каже, що його підставили й громадяни висловлять свою точку зору на виборах у вересні.

З чого все почалося?

Понад тиждень тому в пресі з'явився відеозапис зустрічі лідера ультраправої "Партії свободи" Хайнца-Крістіана Штрахе з жінкою, яка називала себе племінницею російського олігарха.

Публікація цієї бесіди, що відбулася у 2017 році на Ібіці, призвела до розпаду керівної коаліції в Австрії та політичної кризи. Штрахе, який через скандал був змушений вивести свою партію з урядової коаліції, заявив, що його підставили.

Джерело відеозапису німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Der Spiegel, які першими опублікували його 17 травня, не розкривають.

Копирайт изображения Reuters Image caption "Народна партія" Курца отримала хороші результати на виборах до Європейського парламенту, але це йому не допомогло

У суботу вранці австрійські ЗМІ та німецький таблоїд Bild отримали листа від юриста (Bild називає його ім'я — Рамін Мірфахрай), який стверджує, що це він організував зустріч високопоставленого австрійського політика з дівчиною, яка видавала себе за "племінницю бізнесмена Ігоря Макарова".

Мірфахрай пояснює, що розмова була підлаштована в рамках "проекту на підтримку громадянського суспільства, в якому були використані методи розслідувальної журналістики". Хто стоїть за цією ідеєю, віденський адвокат не уточнив.

У його листі йдеться, що цілі публікації розмови Штрахе з підставною "росіянкою" були юридичні й "демократично-політичні", а далі скандал розвивався за непередбачуваним сценарієм, і залучені в нього політики самі вирішували, як реагувати на те, що сталося.

"Олена Макарова" була підставною фігурою. У засновника російської газової компанії "Ітера" Ігоря Макарова взагалі немає племінниці. Інших доказів того, що в справі брав участь будь-хто з Росії, наразі немає.

Чому запис викликав політичну кризу?

Штрахе не отримав ніяких грошей і більше ніколи не зустрічав "Олену". Проте "Партії свободи" довелося покинути уряд.

Скандальними виявилися відвертість, з якою заступник голови уряду підтримує пропозицію задавити опозиційну пресу, і його готовність співпрацювати з "росіянами" й отримувати від них гроші.

На записі "Олена" пропонує Штрахе за російські гроші купити половину акцій впливового австрійського таблоїда Kronen Zeitung і змусити його підтримувати "Партію свободи".

В обмін Штрахе пропонує їй державні контракти, пояснюючи, що має намір побудувати такий же медіапростір, як в Угорщині. Там при прем'єр-міністрі Вікторі Орбані найбільші опозиційні ЗМІ закрили або ж купили лояльні прем'єру бізнесмени, після чого вони перестали критикувати уряд.

"Партія свободи" відома своєю проросійською позицією з багатьох питань. Вона виступає проти санкцій стосовно Москви, а її лідер та члени політсили неодноразово відвідували Росію й анексований Крим.

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