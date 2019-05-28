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Бачення майбутнього України в команди Володимира Зеленського та МВФ збігаються, особливо у сфері боротьби з корупцією, а президент подасть до Ради законопроект про незаконне збагачення. Про це заявив новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк за підсумками зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду.

"Перше та найголовніше на цьому етапі - це прийняття закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Президент Зеленський найближчим часом подасть цей законопроект до Верховної Ради", - повідомив він.

"Сподіваюся, сьогодні він буде остаточно узгоджений з нашими міжнародними партнерами і буде поданий в Раду. Ніщо не може зупинити народних депутатів від прийняття цього рішення", - додав пан Данилюк.

Він також повідомив, що Україна влітку готуватиме нову програму співпраці з МВФ.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення.

На думку суду, стаття суперечить Конституції, оскільки передбачає обов'язок громадянина пояснювати законність своїх статків, тобто "доводити невинуватість". У той час, як в Україні діє презумпція невинуватості й доведення провини в суді є завданням обвинувачення.

Статтю 368-2 про незаконне збагачення ввели до Кримінального кодексу після Євромайдану - у 2015 році.

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була одним з предметів переговорів між фондом та Україною про отримання траншів з 2014 року.

Після рішення Конституційного суду кілька законопроектів про незаконне збагачення були розкритиковані ЄС, США та МВФ.

А що буде з траншем?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Данилюк вважає, що транш буде після виборів і формування нового уряду

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що Україна має намір продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, серед яких і МВФ.

Тепер пан Данилюк спрогнозував, що Україна отримає транш після дострокових парламентських виборів і формування уряду.

"Я думаю, що це буде вже після парламентських виборів і формування уряду", - зазначив він після брифінгу, повідомляє "Інтерфакс".

"Транш важливий, але він важливий насамперед для Національного банку, який поповнює золотовалютні резерви. Зараз на цьому етапі важливо, щоб уряд виконував свої зобов'язання, як внутрішні - по бюджету, так і зовнішні", - наголосив він.

Місія в Україні

21 травня у Києві розпочала роботу місія МВФ. В установі заявили, що експерти перебуватимуть в Україні два тижні й мають оцінити виконання поточної програми співпраці.

Оглядачі говорили, що місія розгляне:

відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, скасоване Конституційним судом. Раніше це було в пакеті антикорупційних зобов'язань України перед міжнародними партнерами.

виконання домовленостей щодо реформи небанківського сектора і ухвалення так званого закону про "спліт", що виглядає дуже проблематичним для Верховної Ради після президентських і напередодні парламентських виборів.

запровадження ринкових тарифів для населення, зокрема, і на газ.

Від звіту місії залежатиме, чи отримає країна наступний транш за програмою stand-by, схваленої наприкінці минулого року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місія МВФ має працювати в Україні ще близько тижня

Минулого грудня Україна вже отримала 1,4 мільярда доларів першого траншу. А цього року очікує на ще два по 1,3 мільярда.

Всього програма передбачає 3,9 мільярда доларів, за якими Київ може звернутися до весни 2020 року.

На відміну від розширеного фінансування, яке зазвичай надається країнам, що потребують термінової допомоги під час кризи, stand-by розрахована на країни, економіка яких є стабільною і зростає, проте потребує підтримки у певних питаннях.

Найбільша поточна проблема - пік виплат боргів попередніх років. За підрахунками НБУ, у 2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 мільярдів доларів.

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