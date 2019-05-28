"Міст Кличка" жартує у соцмережах: "Я перегрівся"

Копирайт изображения Прес-служба Віталія Кличка

Пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту в Києві відновили, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі, як і обіцяв, ми відновили захисну скляну плівку, що пошкодили вандали на елементах скляної підлоги нового пішохідного мосту, що з'єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів", - повідомив очільник міста.

Він висловив сподівання, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоду новому туристичному об'єкту, а подібні дії більше не повторяться.

"Мені, справді, боляче, коли хтось намагається спаплюжити те, що створювалося для мільйонів киян і гостей нашого міста. Спаплюжити, хто словами, хто актами вандалізму" - передає слова Кличка прес-служба КМДА.

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У понеділок з'явилася інформація, що тріснув третій елемент захисного скла.

На своїй сторінці у Facebook мер розмістив відео про те, як відбувається заміна пошкодженої захисної скляної плівки.

Що за міст?

Пішохідно-велосипедний міст, який сполучає Володимирську гірку та Арку дружби народів відкрили в суботу, 25 травня. На відкритті мер Києва Віталій Кличко назвав міст "унікальним об'єктом".

Частину перекриття зроблено зі скла. Під час церемонії Віталій та Володимир Клички пострибали на скляній частині, щоб довести її надійність.

Копирайт изображения Прес-служба Віталія Кличка

Як запевнив мер, один квадратний метр такої скляної підлоги витримує навантаження у 1150 кг.

Подивитися на новий туристичний об'єкт столиці прийшло так багато людей, що на мосту утворився натовп. Так само багато людей прийшли і наступного дня, коли Київ святкував День міста.

Копирайт изображения Прес-служба Віталія Кличка

І вже за добу після відкриття на захисному шарі склоплівки мосту з'явилися тріщини. При цьому основне гартоване скло не постраждало.

Пошкоджені елементи вже замінили. Плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімають і ще раз обробляють герметиком.

Копирайт изображения УНІАН

Столична поліція розпочала розслідування обставин пошкодження пішохідного мосту. Віталій Кличко не виключив, що механічне пошкодження могло статися знизу через постріл.

Але в поліції заявили, що сліди вказують на малоймовірність такої версії. Основна на цей час - акт вандалізму.

Міст "пішов" у соцмережі

Тим часом пішохідно-велосипедний міст вже має свою сторінку у Facebook, на якій жартома розповідає про свої новини.

Одразу після того, як тріснуло перше захисне скло, на цій сторінці з'явився пост: "Здається, у мене сонячний удар... Я перегрівся".

А згодом - і звернення до очільниці МОЗ Уляни Супрун.

Також міст "оголосив" акцію: "Тільки сьогодні! Встигни зробити лук на вцілілому скляному "вікні"! Цілих "вікон" лишається щодня менше - вони тріщать зі швидкістю 1,5 вікна на добу".

А у відповідь Павлу Клімкіну, який розкритикував користувачів за потік негативу через будівництво мосту, написав: "Якщо в новому уряді буде посада міністр мостів, то Павло Клімкін - мій міністр!".

Пости пішохідного мосту збирають сотні вподобайок.

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