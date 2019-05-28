Парламентські вибори: "Народний фронт" іде по мажоритарці
Партія "Народний фронт" обговорює можливість не брати участі в дострокових парламентських виборах, натомість депутати цієї політсили можуть піти виключно по мажоритарних округах.
Таку позицію озвучив голова фракції у парламенті Максим Бурбак.
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"Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча указ є неконституційним і вибори мали б відбутися у жовтні цього року", - сказав він журналістам у вівторок в кулуарах Ради.
За його словами, "Народний фронт" готувався до чергових виборів, які мали б відбутися восени.
Але в цій ситуації партія не встигне підготуватися до дострокових виборів, які мають відбутися 21 червня.
"Це не забороняє нашим депутатам піти по округах", - додав пан Бурбак.
При цьому, він уточнив, що Арсеній Яценюк не буде йти на вибори по мажоритарному округу. Щодо участі Олександра Турчинова - обговорення триває.
Крім того, на питання, чи обговорюють у партії питання співпраці з партією Володимира Гройсмана, Максим Бурбак зауважив: "Ми - різні партії, тому Володимир Борисович прийняв рішення йти окремо".
За останніми соціологічними опитуваннями, "Народний фронт" набирає на виборах лише 0,2% голосів тих, хто визначився і має намір голосувати. Таким чином, політична сила Яценюка не долає прохідний бар'єр і не потрапляє до парламенту.
На позачергових виборах до Верховної ради у 2014 році партія "Народний фронт" набрала найбільшу кількість голосів виборців - 22,14%, що дозволило їй отримати 64 мандати за партійними списками.
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