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Партія "Народний фронт" обговорює можливість не брати участі в дострокових парламентських виборах, натомість депутати цієї політсили можуть піти виключно по мажоритарних округах.

Таку позицію озвучив голова фракції у парламенті Максим Бурбак.

"Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, хоча указ є неконституційним і вибори мали б відбутися у жовтні цього року", - сказав він журналістам у вівторок в кулуарах Ради.

За його словами, "Народний фронт" готувався до чергових виборів, які мали б відбутися восени.

Але в цій ситуації партія не встигне підготуватися до дострокових виборів, які мають відбутися 21 червня.

"Це не забороняє нашим депутатам піти по округах", - додав пан Бурбак.

При цьому, він уточнив, що Арсеній Яценюк не буде йти на вибори по мажоритарному округу. Щодо участі Олександра Турчинова - обговорення триває.

Крім того, на питання, чи обговорюють у партії питання співпраці з партією Володимира Гройсмана, Максим Бурбак зауважив: "Ми - різні партії, тому Володимир Борисович прийняв рішення йти окремо".

За останніми соціологічними опитуваннями, "Народний фронт" набирає на виборах лише 0,2% голосів тих, хто визначився і має намір голосувати. Таким чином, політична сила Яценюка не долає прохідний бар'єр і не потрапляє до парламенту.

На позачергових виборах до Верховної ради у 2014 році партія "Народний фронт" набрала найбільшу кількість голосів виборців - 22,14%, що дозволило їй отримати 64 мандати за партійними списками.

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